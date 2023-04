Piante da mettere sul balcone a maggio? Ecco i fiori più belli per la primavera e l’estate 2023

Quali piante mettere sul balconcino o terrazzo di casa per avere fiori bellissimi per tutta la primavera e l’estate 2023? Ecco le piante che renderanno da favola ogni spazio esterno.

Durante il periodo primaverile, le piante e i fiori regalano colori mozzafiato e profumi avvolgenti. Con il mese di maggio, la natura esplode e dona un tripudio di bellezza senza pari. Ed è per questo che saper scegliere i fiori giusti, conferirà eleganza ad ogni ambiente. Le rose, ad esempio, sono delle vere regine di maggio. Perfette da coltivare in giardino ma anche in vaso. Inoltre, grazie al fertilizzante giusto, saranno anche più resistenti e si moltiplicheranno in poche settimane.

Tra le piante da mettere sul balcone, in questo periodo, troviamo certamente le peonie. Questi fiori sono profumatissimi e sono tornati anche molto di moda grazie ai social. La fioritura si estende dalla fine del mese di aprile a quella del mese di giugno. Attenzione, però, perché la peonia non è certamente tra le specie vegetali più semplici da coltivare. Difatti, è una pianta che necessita di cure costanti, ma ne varrà la pena. Inoltre, la quantità abbondante di petali e i suoi colori chic ed eleganti, regalano alla peonia un aspetto fiabesco.

Piante da mettere sul balcone a maggio? Occhio alla calla!

La calla è molto diffusa nella realizzazione dei bouquet e non è molto diffusa, invece, sui balconi. Eppure, questa pianta è perfetta per decorare gli ambienti esterni, così come quelli interni. Questo fiore, simbolo dell’unione tra la vita e la morte è molto amato in bianco, ma per un tocco di colore che lascia a bocca aperta, meglio scegliere la calla viola o gialla.

La gerbera: un fiore allegro che accontenta tutti

Tra le piante più gettonate troviamo la gerbera. Un fiore che presenta un gambo robusto e tanti petali colorati. Ideale per ricreare un ambiente energico, allegro e molto colorato. Inoltre, si coltiva facilmente (motivo per il quale la scelgono in tanti per la decorazione degli spazi esterni.

Cascate di glicine che rapiscono il cuore

Infine, tra i migliori vegetali da avere per impreziosire balconi e terrazzi, spicca il glicine. Una meravigliosa pianta rampicante molto apprezzata e diffusa in tutta Italia. Per la primavera e l’estate 2023 il trend è quello di vivere emozioni sensoriali, creando dei veri e propri “angoli green” in cui rilassarsi. Le cascate di glicine sono l’ideale per distogliere la mente dai pensieri. Per un effetto strepitoso, si consiglia anche di optare per una bellissima gazania.