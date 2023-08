La temperatura corretta da tenere nel frigorifero in estate per risparmiare sulla bolletta 

Se siete alla ricerca di metodi per risparmiare sulla bolletta iniziate con l’essere consapevoli della temperatura corretta da tenere nel frigorifero in estate.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici essenziali per la nostra vita quotidiana e casalinga. La sua invenzione si attribuisce a Fred W. Wolf nel 1913, ma non ebbe molto successo. L’idea venne poi ripresa appena due anni dopo da Alfred Mellowes con l’aggiunta di un compressore. A quel punto si avviò la produzione industriale.

Ad oggi, il frigorifero ci permette di conservare il cibo più a lungo, oltre a rinfrescare alcune bevande ed alimenti. Ma avete mai pensato alla temperatura corretta da tenere nel frigorifero in estate? È un’informazione utile se volete risparmiare sulla bolletta.

Gli aumenti degli ultimi anni hanno portato le famiglie a spendere di più anche rimanendo in casa, senza fare vacanze. Le bollette possono essere molto alte, quindi, meglio adottare tutti gli accorgimenti possibili per abbassare i costi.

Come funziona

Forse non tutti sanno che il frigorifero sottrae il calore agli alimenti inseriti e non prende l’aria dall’esterno, come può fare un condizionatore.

Nel frigorifero c’è un compressore che gestisce un gas refrigerante, comprimendolo lo fa riscaldare. Questo gas, quando si trova nelle serpentine nere dietro l’elettrodomestico, si condensa e il calore viene disperso all’esterno.

Il liquido che rimane viene fatto passare in valvole o tubi fino all’evaporatore. Qui il refrigerante assorbe calore dall’interno del frigorifero e si trasforma in un gas a bassa pressione.

La temperatura corretta da tenere nel frigorifero in estate

Molte persone non si rendono conto che la temperatura interna del frigorifero è fondamentale e la si può regolare attraverso l’apposita manopola. Se si tiene una temperatura molto bassa, quella minima, il consumo di energia sarà molto alto ogni giorno facendo lievitare la bolletta.

Invece, in estate soprattutto, la temperatura dovrebbe essere regolata a 4 gradi. Non solo, ma è importante aprire il frigorifero il meno possibile, oppure, se si apre, fare presto. Bastano pochissimi secondi per far disperdere l’aria fredda all’interno, far aumentare il suo lavoro e il consumo di energia.

Infine, non bisogna disporre gli alimenti a caso. Ci sono gli scompartimenti giusti per ogni tipo di cibo e bisogna rispettare l’ordine. Frutta e verdura vanno posizionati nel cassetto in basso, poi bisogna tenere conto che in basso c’è una temperatura più fredda, in alto un po’ meno fredda.