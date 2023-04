Esiste un trucco per vivere un matrimonio lungo e felice? Secondo David e Victoria Beckham sì, ecco qual è il loro segreto

Tutti si lasciano, divorziano e finiscono in tribunale. Ma esiste una formula magica per far durare un matrimonio? Scopriamo come ci riesce una delle coppie più belle di tutto il Mondo, i Beckham.

Il matrimonio è ancora uno degli obiettivi principali nella nostra società. Nonostante il periodo che stiamo attraversando non sia dei migliori, soprattutto per i giovani, pronunciare il fatidico “sì” è ancora una meta importante per molti. Tanti lo fanno per amore, altri lo fanno per burocrazia e altri semplicemente perché “è normale farlo”. Sono tantissime le donne e ragazze che sognano l’abito bianco, per poter chiamare finalmente il proprio compagno “marito”.

Oggi, però, stiamo assistendo ad una vera e propria schiera di matrimoni falliti, soprattutto nel mondo dei Vip. Per citare gli ultimi, potremmo pensare a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a Shakira e Piqué, Claudio Amendola e Francesca Neri, ma non solo. La stessa sorte è toccata anche a una coppia inossidabile come quella formata dal ciclista Francesco Moser e Carla Merz, e lui avrebbe già una nuova compagna. Eppure, le coppie che vivono un matrimonio felice e longevo esistono, eccome. Per i nostri nonni, ad esempio, era impensabile anche solo avvicinarsi al concetto di divorzio, ma non solo per loro.

Ci sono coppie, anche famose, che ancora oggi portano avanti il matrimonio con convinzione, nonostante siano passati anni. Pensiamo, ad esempio, a Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Lorella Cuccarini e Silvio Testi, due delle coppie Vip più famose del panorama italiano. Quando si parla di coppie longeve, però, è inevitabile pensare a due star americane celebri in tutto il Mondo: i Beckham. Ma qual è il loro segreto? Noi ce lo siamo chiesti, ed ecco qual è la risposta.

Esiste un trucco per vivere un matrimonio inossidabile? I Beckham puntano su sport e viaggi

Lui, 47 anni, è un ex calciatore bello e impossibile, mentre lei, 48 anni, è un’ex Spice Girls e oggi stilista di successo. Stanno per celebrare il loro ventiquattresimo anno di matrimonio, dopo ben 4 figli e una vita di successi. I due continuano a mostrarsi sempre innamorati come il primo giorno, uniti più che mai.

Una delle caratteristiche che maggiormente definisce i coniugi Beckham è l’amore per lo sport. Nonostante lo scorrere del tempo, David e Victoria vantano ancora fisici tonici e asciutti, da far invidia a tanti ragazzi.

Una passione condivisa da tutta la vita

Se il segreto per far durare un matrimonio è avere passioni comuni, il matrimonio dei Beckham è destinato a resistere per sempre. I due, infatti, si ritagliano almeno 3 ore a settimana per praticare insieme yoga, uno sport molto amato da entrambi, ma non solo. L’allenamento e l’amore per lo sport, infatti, sono due delle più grandi passioni condivise dalla coppia, ma non sono le uniche.

Scoprire il Mondo per cercare sé stessi

Un altro interesse forte che unisce l’ex calciatore e l’ex Spice Girls è l’amore per i viaggi. Sin da giovanissimi, uno degli obiettivi condivisi da entrambi è sempre stato quello di scoprire il Mondo. Uno degli ultimi viaggi ha ritratto la famiglia Beckham al completo proprio in Europa, compresa l’Italia.

Genitori e figli si sono rilassati visitando località di mare del Mediterraneo, come Positano e Venezia. Insomma, se esiste un trucco per vivere un matrimonio gioioso e duraturo, i Beckham l’hanno proprio trovato, e non potrebbero essere più spensierati di così.