Chi vive in campagna o magari ci si trasferisce per trascorrere le vacanze, sa che dovrà affrontare alcuni problemi legati a degli ospiti poco desiderati. Oltre agli scarafaggi ci riferiamo ai roditori ovvero ai topi le cui tracce sono ben visibili e riconoscibili. Infatti, è abbastanza semplice capire se abbiamo la casa infestata.

Basta individuare gli escrementi a pellet o sentire squittire insieme a dei rumori di unghia nelle pareti. Questi sono i segnali, insieme ai mobili della casa che potremo trovare rosicchiati, che potremmo avere dei topi in casa.

Oltra alla distruzione dei mobili, essi sono anche portatori di malattie pertanto è un bene riuscire a sbarazzarsene. Ci sono tanti modi con cui è possibile catturare i topi, ad esempio, usando delle trappole meccaniche.

Esiste però la possibilità di costruire delle trappole non letali con piccoli strumenti e alimenti che abbiamo in casa.

Costruire la trappola fai da te per roditori

Non butteremo più i rotoli degli scottex dopo aver scoperto questo uso strabiliante per catturare i topi facendoci risparmiare tempo e fatica. Infatti, servono solamente queste piccole cose. Un rotolo usato di scottex abbastanza grande per far sì che il topo ci entri.

Poi serve scegliere un’esca appetitosa come il burro di arachidi, un tavolo e un secchio per catturare il roditore. Andiamo a vedere i passaggi per costruire la trappola.

Prima di tutto bisogna appiattire da un alto il tubo. Quindi è importante far scorrere le dita per tutta la lunghezza del tubo stesso schiacciando il bordo. L’operazione deve far sì che il tubo possa poggiarsi sul ripiano del tavolo dal lato appiattito.

Fatto ciò, bisogna inserire l’esca all’estremità del tubo. Quindi basta spalmare un po’ di burro di arachidi o anche qualche briciola di pane o cracker all’estremità del tubo.

È importante la posizione dello scottex

Il passo successivo è mettere il tubo in equilibrio sul ripiano scelto a circa 60-90 cm dal pavimento. Il tubo deve essere poggiato dal lato piatto e l’esca si deve trovare oltre il bordo del tavolo. Assicurato ciò, basta spingere il tubo in modo tale che sia in bilico (deve essere per metà sporgente e per metà sul tavolo).

Per assicurarsi che stia in equilibrio si può usare anche un piccolo pezzo di nastro adesivo a presa debole. Fatto ciò, manca l’ultima parte, ovvero prendere il secchio e metterlo sotto il tubo esattamente sotto l’estremità con l’esca.

In questo modo il roditore entrerà nel tubo per raggiungere il cibo e con il suo stesso peso cadrà dentro il secchio.

Sbarazzarsi del topo

Dopo aver controllato almeno una volta al giorno la trappola, e scoperto se il roditore c’è caduto, lo si potrà prendere con il secchio e liberarlo lontano da casa. Precisamente ad almeno 5 km da dove l’abbiamo preso in modo che non possa ritornare nel luogo dove è stato catturato.

In conclusione, non butteremo più i rotoli degli scottex dopo aver scoperto questo uso strabiliante per catturare i topi facendoci risparmiare tempo e fatica.