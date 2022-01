Il riciclo creativo è davvero sorprendente. Questa pratica, infatti, si adatta facilmente a qualsiasi ambito della vita e ci può tornare più che utile su tantissimi fronti. Non tutti, però, lo conoscono o lo mettono in pratica. Ed è un vero e proprio peccato, perché con pochi passaggi e idee brillanti si potrebbero realizzare oggetti davvero interessanti. Infatti, trasformando elementi della cucina, del bagno, del salotto o delle camere da letto, potremmo risparmiare divertendoci e prendendo ispirazione. E se le idee scarseggiano, nessuna paura. Abbiamo alcune proposte da fare che sicuramente potranno catturare l’attenzione di tante persone.

Non facciamo il madornale errore di gettare le vecchie guide telefoniche come tutti perché in realtà sono utilissime

Iniziamo con il dire che il riciclo creativo può davvero essere applicato agli oggetti più disparati. E spesso, molti di questi elementi sono inaspettati e sorprendenti. Per esempio, non tutti penserebbero di poter riciclare l’acqua di cottura delle patate. Eppure, la realtà è un’altra. Abbiamo spiegato un modo veramente intelligente per farlo in questo nostro precedente articolo, che ci aiuterà soprattutto nelle pulizie domestiche. Altro elemento, che forse molti non avrebbero mai riciclato, è una scatola vuota della pasta. Eppure, anche qui, le idee sono tantissime. Ne abbiamo indicate alcune in questo nostro articolo, spiegando come questo semplice contenitore di carta potrà sorprenderci. Oggi ci concentriamo su un oggetto che ormai non viene più considerato, ma che potrebbe davvero trasformarsi in qualcosa di interessante. Stiamo parlando dei vecchi elenchi telefonici.

Guide telefoniche, ecco come riutilizzarle con intelligenza per un risultato davvero sorprendente

Alcuni di noi, in casa, hanno ancora le vecchie guide telefoniche. È vero, ormai questi elenchi sembrano quasi inutili, soprattutto da quando gli smartphone sono entrati a far parte della nostra vita. Ma, nonostante non li usiamo più per cercare i numeri di cui abbiamo bisogno, possiamo sempre trovare nuove idee per riutilizzarli. E una di queste ci sorprenderà di certo. Infatti, il nostro vecchio elenco telefonico potrebbe diventare un fantastico albero di Natale (da usare, ovviamente, per il prossimo dicembre). Dovremo solo procurarci una base di legno e una colla sia per il legno che per la carta.

Ora, dovremo aprire la guida telefonica a metà, piegando la pagina in diagonale verso il punto centrale. Successivamente, prendiamo anche il bordo sottostante della pagina e portiamolo verso l’alto, così da formare un triangolino. Continuiamo così con tutte le pagine della nostra guida telefonica, disfandoci ovviamente della copertina. Ora, applichiamo la colla sul dorso e attacchiamo la base di legno precedentemente procurata. Ed ecco che l’albero è pronto! Dunque, non facciamo il madornale errore di gettare le vecchie guide telefoniche come tutti perché in realtà sono utilissime!

