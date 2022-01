Le lasagne e i cannelloni sono probabilmente il piatto della domenica per eccellenza. Durante la settimana soprattutto ora che siamo tornati al lavoro abbiamo bisogno di un’alternativa altrettanto gustosa ma rapida. Questa pasta si può preparare tranquillamente con anticipo e poi mettere in forno per cinque minuti prima di pranzare. Inoltre è veramente ottima per riciclare la pasta avanzata del giorno prima.

Fra gli ingredienti come vedremo fra poco c’è anche la besciamella, scopriamo come fare in casa una besciamella perfetta da chef francese con 3 ingredienti in modo facilissimo.

Veniamo quindi a spiegare la ricetta.

Ecco come cucinare una gustosissima pasta al forno con i cavolfiori e la besciamella

Di seguito proporremo delle dosi per mezzo chilo di pasta. Naturalmente potremo anche ridurre gli ingredienti ad occhio in base alla pasta avanzata.

Ingredienti:

500 grammi di pasta corta;

300 grammi di cavolfiori;

200 grammi di cavolini di Bruxelles;

200 grammi di prosciutto cotto a cubetti;

besciamella q.b.

pan grattato q.b.

grana padano o reggiano q.b.

Procedimento

Sbollentiamo cavolfiori e cavolini. In commercio troviamo surgelati anche dei mix di cavolfiori, cavolini e broccoli che potrebbero fare il caso nostro. Prepariamo la besciamella e facciamo cuocere la pasta restando indietro 1/3 del tempo necessario per la cottura completa. In un’insalatiera mescoliamo la pasta con la besciamella, i cavoli scolati e i cubetti di prosciutto cotto. Aggiustiamo di sale. Ora versiamo il gustoso composto in una pirofila e sulla superficie spolverizziamo il pan grattato e del grana. Mettiamo in forno a 180° per 5 minuti. Serviamo caldo e filante.

Si tratta di una pasta al forno davvero perfetta per essere congelata per la settimana. Ricordiamoci che non durerà però più di sette giorni e soprattutto se utilizziamo i cavoli (cavolfiore e cavoletti) surgelati non potremo congelare la pasta al forno.

Inoltre per congelarla non spolverizziamo il pan grattato e il grana in superficie. Una volta scongelata, se il composto apparisse troppo solido, aggiungiamo due cucchiai di latte e mescoliamo. Cospargiamo il grana e il pan grattato e mettiamo cinque minuti in forno sempre a 180°.

Ecco come cucinare una gustosissima pasta al forno con i cavolfiori e la besciamella, ottima anche da congelare.