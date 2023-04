2 delle migliori azioni da inizio anno hanno trascinato al ribasso il Ftse Mib

Stellantis e STMicroelectronics sono state 2 delle migliori azioni da inizio anno. Eppure nel corso della seduta del 20 aprile sono state le peggiori tra le Blue Chip del Ftse Mib. Il titolo della casa automobilistica ha perso il 5,41%, mentre le quotazioni della società italo-francese dei microchip ha perso il 3,74%. Eppure, entrambi i titoli si stanno difendendo molto bene da inizio anno con performance superiori a quelle del Ftse Mib. In particolare, STMicroelectronics è stato a lungo il titolo con la migliore performance tra le società a grande capitalizzazione.

Stellantis tra le 2 delle migliori azioni da inizio anno è quella che potrebbe scendere di più

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 20 aprile in ribasso del 5,41% rispetto alla seduta precedente a quota 16,05 €.

Le azioni della casa automobilistica hanno subito un doppio colpo. Da un lato il cambio inatteso del direttore finanziario Richard Palmer che verrà sostituito da Natalie Knight, attualmente cfo presso Ahold Delhaize. Secondo gli analisti questa scelta potrebbe essere rischiosa.

Inoltre, ha risentito della debolezza del settore auto a seguito del crollo di Tesla. L’indice Stoxx 600 Auto è stato il peggiore in Europa, con Pirelli & C e Brembo in netto calo a Milano.

Dal punto di vista grafico, con la forte accelerazione ribassista le quotazioni hanno rotto al ribasso il primo supporto lungo il percorso ribassista che porta all’obiettivo in area 14,76 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 15,739 €, un livello che già in passato ha frenato la discesa dei prezzi.

Da notare che Stellantis non viveva un ribasso così importante, tenendo conto sia dei volumi che dei prezzi, da oltre un anno.

Le azioni STMicroelectronics hanno un’eccezionale opportunità di ripartire al rialzo

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 43,385 €, in ribasso del 3,74% rispetto alla seduta precedente.

Tutti gli indicatori sono impostati al ribasso e la tendenza in corso è ribassista. Ci potrebbe, però, essere a breve una ripresa del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il supporto in area 43,11 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In caso contrario le quotazioni di STMicroelectronics potrebbero scendere fino in area 40,1 €.

