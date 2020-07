La nostra redazione lo ricorda sempre: fare le diete fa bene, ma con la testa. Non affidiamoci a gente impreparata o siti internet che promettono miracoli. Diffidiamo delle promesse di fisici da modelli in pochi giorni. Dimagrire in fretta è molto pericoloso, affidarsi al caso ancora di più! Perdere i capelli e rendere le ossa fragili, ecco a cosa può portare una dieta sprint, autogestita e non seguita da medici del settore. Il nostro “team benessere” suggerisce diete testate, diete dello sport, diete depuranti, ma che non promettono miracoli in pochi giorni! Un conto è depurare, un altro è dimagrire a vista d’occhio.

Uno scenario poco edificante

Veniamo subito al dunque e analizziamo cosa può accadere facendo una dieta impostata a perdere tanti chili in pochissimo tempo. I rischi, concreti e reali sono:

Perdere i capelli

Rendere le ossa fragili, esponendole alle fratture

Perdere troppa massa muscolare

Rallentare il metabolismo

Indebolire il sistema immunitario

Promuovere la formazione di calcoli

6 validi motivi per pensare seriamente di fare una dieta bilanciata, corretta e intelligente.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Una vera dieta ha bisogno di un medico

La prima cosa da fare per non perdere i capelli e rendere le ossa fragili, ecco a cosa può portare una dieta sprint, è affidarsi a uno specialista. Non troverete mai un vero alimentarista che vi dirà che in pochissimo tempo cambierete . silhouette. Cambiare di colpo le abitudini alimentari vuol dire cambiare il metabolismo e i ritmi del nostro corpo. Una dieta sbagliata porterà a importanti deficit nutrizionali. Secondo importanti studi medici, una dieta troppo veloce funziona addirittura il 20% in meno di una classica!

Non fare confusione nella perdita

Il messaggio, chiaro e semplice della nostra redazione è uno solo: “perdere chili e perdere grasso non sono la stessa cosa!”. Con una dieta ferrea e sprint rischiamo di privare il corpo delle riserve di glucosio e il metabolismo andrà ad attaccare la massa e i tessuti muscolari. Ecco i risultati, purtroppo dell’anoressia. Ma quando vengono a mancare i nutrienti, esponiamo il fisico a:

Ipotermia, sensazione di freddo senza motivo

Diarrea

Stitichezza

Crampi e dolori muscolari

Ansia e stress

Emicranie e capogiri

Irascibilità

Approfondimento

Come sconfiggere il prurito