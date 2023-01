Arredare tutta la casa con 1.500 €? Ecco i trucchi geniali per farlo e cosa comprare

Arredare una casa da zero è un’operazione complicata e che richiede attenzione alle spese. Per fortuna oggi il mercato offre ottime soluzioni a costi decisamente contenuti. Stiamo per scoprire le più interessanti e per capire come arredare tutte le stanze con un budget di appena 1.500 €.

Acquistare una casa è uno dei traguardi più importanti nella vita. È il coronamento di sforzi, sacrifici e notevole attenzione al risparmio. Il “lavoro”, però, non si conclude con la firma sul contratto. Una volta acquistata, una casa va arredata, possibilmente con gusto e senza spendere una fortuna. Oggi capiremo come fare e ci sorprenderemo scoprendo che è possibile arredare tutta la casa con 1.500 €. Basta comprare gli oggetti giusti e mettere in pratica alcuni trucchetti di arredamento davvero geniali.

Arrediamo la cucina con meno di 300 €

Iniziamo da una delle zone più importanti della casa: la cucina. Ovviamente non possiamo prescindere da fornelli, lavello e almeno un mobile con cassetti portaoggetti. La fortuna è che oggi molte aziende puntano su cucine componibili in stile minimal e poi vendono separatamente i complementi d’arredo compatibili. Quindi possiamo procedere per gradi e acquistare una cucina con tutto il necessario a meno di 300 €. Decideremo in seguito se aggiungere anche i mobiletti e le cassettiere abbinate.

Evitiamo, invece, di acquistare un mobile da mettere sotto il lavello. Conservare lì gli oggetti è un pessimo affare per cibi e stoviglie.

Cosa comprare per la zona giorno

La zona giorno è quella in cui probabilmente passeremo la maggior parte della giornata. Per questo ci serviranno un divano e un tavolo con almeno 4 sedie. Per il primo puntiamo su un divano letto da almeno 2-3 posti. Se stiamo attenti alle offerte e teniamo d’occhio gli outlet potremmo cavarcela con meno di 300 €.

Più facile scegliere tavolo e sedie. In questo caso possiamo risolvere il problema con meno di 200 €. E per illuminare il salotto e creare l’atmosfera giusta? La soluzione migliore potrebbe essere una lampada da terra in metallo. Non solo il metallo è uno dei trend di arredamento di quest’anno. Le lampade di questo tipo sono estremamente eleganti, occupano poco spazio e spesso costano meno di 100 €.

Arredare tutta la casa con 1.500 €: cosa scegliere per camera e bagno

Il resto del budget lo dedicheremo all’arredamento di camera e bagno. Ovviamente non possiamo prescindere da un letto e da un armadio per riporre i vestiti. Gli armadi buoni, però, costano tantissimo. Per questo motivo una ottima soluzione low cost è quella di comprare un letto matrimoniale con contenitore e aggiungere una cassapanca. Potremmo riuscire a cavarcela con circa 350 € di spesa.

Rimane solo il bagno da arredare. Anche qui puntiamo sullo stile minimal. Evitiamo mobili grandi che tolgono posto e sono complicati da pulire. Molto meglio scegliere un mobile con lavabo e cassettiera. A questo aggiungeremo uno specchio e delle mensole per riporre saponi, spazzolini e oggetti vari. La nostra casa è pronta per essere vissuta.