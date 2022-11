Perché Vanessa Incontrada è ingrassata tanto, il suo peso non torna come prima

Se fosse vero non avremmo molto da dire. Nel variegato Mondo della rete impazza il dato relativo al peso di Vanessa Incontrada: 65 chili per 1,70 metri d’altezza. Adesso, è pur vero che l’immagine trasmessa dalla tv ci appare più grande della realtà, infatti si dice che «la tv ingrassa», ma obiettivamente ci viene da ipotizzare pesi più di 65 chili. Non è una colpa e non rappresenta certo un segno meno per la conduttrice che è amata come e più di prima. Complice la sua simpatia e il suo esserci nonostante il suo peso forma un po’ fuori controllo.

Alimentazione sregolata in gravidanza e fattori ereditari

Per capire perché Vanessa Incontrada è ingrassata tanto facciamo qualche passo indietro. Arriviamo alla sua gravidanza relativa al suo unico figlio Isal, oggi adolescente. All’epoca Vanessa non avrebbe rispettato un regime alimentare preciso e quindi la bilancia è schizzata. Stesso iter per il periodo di allattamento che pare contribuire a far lievitare ulteriormente il peso. A questo si aggiunge un dato sulla sua famiglia di origine che pare tenda all’obesità. Sembrerebbe infatti che per quanti possono manifestare fattori ereditari che predispongono all’accumulo di peso, l’attenzione deve essere massima. Si dice anche che i chili che si prendono in gravidanza sono difficili da togliere dopo. Tale aspetto si manifesterebbe perché il corpo subirebbe comunque delle lesioni per cui sarebbe particolarmente difficile, dopo, rientrare nei parametri.

Perché Vanessa Incontrada è ingrassata tanto e non riesce a perdere peso

Quel che si sa è che Vanessa come la vediamo oggi, è comunque meno grassa degli anni in cui è assente dal piccolo schermo per vivere nella massima serenità la fase gravidica e post gravidica. Addirittura c’è chi snocciola dati e parla di un peso superiore ai 100 chili a causa soprattutto di un accumulo di liquidi. E tale numero a tre cifre, Vanessa riesce a farlo scendere. Almeno così si dice.

Certo è che non è una silhouette e quel che ricaviamo dalla sua esperienza sono due elementi. Il primo è che chi ha in famiglia una predisposizione all’obesità dovrebbe prestare particolare attenzione all’alimentazione perché più incline ad accrescere la stazza. Il secondo è che, in gravidanza, spesso è opportuno seguire le indicazioni nutrizionali di ginecologi o nutrizionisti. No al fai da te perché c’è in gioco anche un’altra vita che è quella del nascituro, ma una consulenza specialistica sul corretto regime alimentare può essere opportuna. E spesso sono gli stessi ginecologi a fornire suggerimenti validi e personalizzati.

Dal bosy shaming al body positivity

Tramite social la bella Vanessa (perché è una bella donna!) pare ricevere in passato molte critiche sul suo aspetto fisico. Dapprima la Incontrada prova a replicare, poi la sua risposta arriva in modo differente: tramite la foto senza troppi veli sulla copertina di una nota rivista. Decisamente curvy. E a molti piace al punto che tra i vari commenti ai suoi post c’è chi teme possa mettersi a dieta.

Il timore per molti follower è che se a perdere peso è la madrina di Zelig, viene meno l’idolo in cui immedesimarsi con tanto di difetto nell’aspetto fisico. Ma il pericolo non pare esserci visto che Vanessa parla del suo corpo serenamente. Così com’è, conduce, presenta, recita e il suo sorriso con la sua spiccata capacità di saper ridere anche di sé, ha la meglio sull’apparenza. Persino in un settore, come quello dello spettacolo, dove l’aspetto fisico conta molto. Ma lei, in fondo, se lo può permettere!