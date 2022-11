Cambia il reddito di cittadinanza con 6 mesi di stop e non più pagato dall’INPS

Alla fine il reddito di cittadinanza non verrà cancellato e debellato dal nostro ordinamento. È ciò che adesso trapela dalle indiscrezioni provenienti da fonti vicine al dossier Legge di Bilancio del Governo. Ma non vuol dire che la misura resterà invariata rispetto a oggi.

In effetti, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere modificato per risolvere alcune problematiche che la misura, in questi anni di utilizzo, ha presentato. E potrebbero essere modifiche profonde per i beneficiari di oggi ma anche per quelli futuri.

Cambia il reddito di cittadinanza con 6 mesi di stop e altre novità

Fu il Decreto n° 4/2019 a inserire il reddito di cittadinanza come misura di sostegno al reddito delle famiglie e di contrasto alla povertà. Ma in questi tre anni sulla misura si è detto tutto e il contrario di tutto.

In primo luogo la misura non ha funzionato dal punto di vista delle politiche attive sul lavoro. Infatti, sono stati pochi i beneficiari del reddito di cittadinanza che sono stati ricollocati al lavoro come la misura prometteva di fare.

Un dato oggettivo questo se è vero che ci sono famiglie e beneficiari che lo hanno richiesto già per la terza volta, cioè che hanno percepito già 36 mesi di sussidio e si accingono a completare la fruizione di ulteriori 18 mesi. Una misura che sembra diventare perenne per molti.

Il reddito di cittadinanza disincentivo per il lavoro

Prendere il reddito di cittadinanza è diventato un disincentivo al lavoro. Questo è ciò che sostengono i denigratori della misura. E come al solito la verità sta in mezzo tra due correnti di pensiero.

Infatti, forse è vero che dando soldi senza chiedere in cambio una prestazione lavorativa ai beneficiari del sussidio li autorizza ad adagiarsi e a fermarsi dal ricercare lavoro. È altrettanto vero, però, che per come è impostato il sussidio, e per via del collegamento all’ISEE, ogni lavoro trovato, svolto e retribuito finisce con il condizionare l’importo del sussidio per le mensilità successive.

Significa che anche un lavoro saltuario o stagionale finisce con il tagliare il sussidio per i beneficiari. E se un lavoro non è definitivo questo significa penalizzare i beneficiari e rendere il lavoro trovato controproducente da accettare.

Le modifiche più importanti in arrivo sul reddito di cittadinanza

Per questo si cercano vie per risolvere queste problematiche che hanno accompagnato la misura fin dal suo nascere. Come cambia il reddito di cittadinanza per diventare una misura equa e indirizzata davvero verso i poveri è presto detto. Infatti, il primo passo sarebbe, in base alle ultime notizie, quello di escludere l’INPS dal meccanismo.

Oggi è l’INPS l’ente che gestisce il reddito di cittadinanza in tutto e per tutto. Infatti, è all’INPS che gli interessati inviano le domande ed è l’INPS che valuta le istanze e liquida i beneficiari con le consuete ricariche mensili sulla card RDC.

Domani potrebbero essere enti locali quelli a cui demandare il compito di fare ciò che oggi fa l’INPS. La speranza è che, essendo più vicini ai cittadini, diventi più semplice intercettare davvero gli stati di bisogno e le situazioni di povertà utili alla concessione del sussidio.

Più difficili i rinnovi e meno lunghi i periodi di fruizione del beneficio

Ma probabilmente la modifica più profonda sarà quella che riguarda il periodo di fruizione del sussidio. Oggi il reddito di cittadinanza si incassa per 18 mesi rinnovabili di 18. Non ci sono limiti ai rinnovi se le condizioni dei beneficiari continuano a essere quelle idonee alla concessione del beneficio. L’unico vincolo è il mese di buco tra un rinnovo e l’altro.

Infatti, il mese successivo rispetto all’ultimo dei precedenti 18 mesi deve restare privo di sussidio. Ed è il mese dedicato alla presentazione delle nuove domande da parte dei beneficiari. Adesso si potrebbe passare a una attesa di 6 mesi tra un rinnovo e l’altro. E per di più, dopo i 6 mesi di pausa, l’eventuale rinnovo sarà di soli 12 mesi. Per il terzo rinnovo, successivo ai 12 mesi, ulteriori 6 mesi di pausa, per poi percepire solo ulteriori 6 mesi di beneficio. Che diventerebbero gli ultimi. Nella speranza che i beneficiari del sussidio, nelle pause finiscano con l’accettare più facilmente offerte di lavoro anche stagionali.

Ecco, dunque, come cambia il reddito di cittadinanza con 6 mesi di stop e l’esclusione dell’INPS dal meccanismo.