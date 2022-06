Perché Ultimo si chiama così, il cantautore escluso da Amici nel 2012 riempie gli stadi e ha soli 26 anni

Nel 2012 Maria De Filippi non lo accoglie nel suo casting, eppure, vista la giovane età del cantautore, eravamo pronti a scommettere provenisse dalla sua Academy. Invece no, Ultimo, che ha soli 26 anni, da qualche giorno sta riempiendo gli stadi. Non i teatri ma gli spazi ampi, dove, per capirci, entrano e saltellano numeri che si aggirano su 60 e 70mila persone. Un riscontro popolare che, in tutta franchezza, normalmente la gioventù riserva ad artisti del calibro di Vasco Rossi, Jovanotti, Laura Pausini. Esibirsi negli stadi può sembrare un azzardo e invece il sold out in tutte le città in cui il tour ha fatto tappa dimostra il contrario. E ci incuriosisce il fenomeno, al punto da chiederci perché Ultimo si chiama così, il cantautore che fa invidia ai veterani per incassi da concerti dal vivo.

Il nome d’arte

Questa sera chiude a Modena e la città già è tutta scombinata, alle prese con variazioni della viabilità per consentire il fluire della folla di fans in arrivo. Ultimo prima ha incantato Bibione, Firenze, Ancona, Torino e Napoli. Sempre negli stadi. All’anagrafe, Niccolò Moriconi, scopriamo perché Ultimo si chiama così, il cantautore che è la vera rivelazione di questo rovente scorcio di giugno. Lui stesso ha dichiarato in diverse occasioni di essersi sempre sentito ultimo e di percepirsi ancora così. Da qui il nome che fa il botto.

Nasce a Roma nel quartiere (non facile) San Basilio e già ad 8 anni inizia a studiare pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia. Poco dopo, a 14 anni, comincia a scrivere canzoni. Il suo primo riconoscimento arriva nel 2013, quando vince la terza edizione del concorso canoro «Una voce per il Sud». In quest’occasione canta «Regalami un sorriso», dedicata ai bambini oncologici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Dal 2013 la strada è sì in salita, ma gli porta pure soddisfazioni. Cresce professionalmente e tenta anche la strada dei talent, ma a Maria De Filippi sfugge il talento e lo manda a casa. Ultimo non si arrende. Continua, canta, si esibisce nei locali, soprattutto nel popolarissimo quartiere San Lorenzo, meta fissa dei giovani studenti universitari. Il successo travolgente arriva dopo la vittoria di Sanremo 2018 per la categoria Nuove Proposte e poi con il brano «I tuoi particolari». Testo e musica gli permettono di arrivare secondo all’edizione sanremese del 2019. Nel giugno del 2021 il suo catalogo Spotify supera 1 miliardo di streaming. Ed è quanto basta per capire i numeri del suo tour negli stadi.

