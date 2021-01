La netta maggioranza del pubblico femminile ama i cosmetici. Tutte però sono consapevoli che comprare dei prodotti idonei e di qualità ha un suo bel costo. Esistono però dei trucchi che permettono di risparmiare. Oggi, ad esempio, spieghiamo perché non bisogna commettere l’imperdonabile errore di buttare via i residui di rossetto.

L’impensabile utilizzo della vasellina

Quante volte abbiamo visto il nostro rossetto preferito consumarsi lentamente, lasciando solo un misero strato sul fondo del tubetto? Probabilmente molto spesso.

Esiste però un modo per riciclare quello che sembra uno scarto e trasformarlo, invece, in un fantastico lucidalabbra della stessa tonalità. Basterà utilizzare un ingrediente che tutti abbiamo in casa, la vasellina. Come? Scopriamolo insieme.

Un semplice procedimento

L’importante è affiancare alla vasellina questi i quattro oggetti. La lima di un tagliaunghie o un qualsiasi strumento acuminato e un piccolo contenitore chiuso. Nonché una piccola spatola e una ciotolina.

Iniziamo con il prendere la lima e scavare all’interno del rossetto, cercando di estrarre più pigmento possibile. Non bisogna avere paura di romperlo. Perché tanto poi andrà mescolato fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Inserire ciò che si è riuscito a togliere all’interno di una piccola ciotola. A questo punto basta aggiungere la vasellina. E cercare di incorporarla con l’aiuto della spatola.

Inizialmente è meglio metterne poca. E poi, se del caso, aggiungerla man mano. Ricordiamoci, tuttavia, che la crema che stiamo aggiungendo è incolore. E quindi andrà a sfumare sempre di più il colore del make-up. Una volta che avremo ottenuto una crema, trasferirla all’interno di un piccolo contenitore che possa ospitarla.

L’ideale sono quelli rotondi. Quelli, cioè, che nelle profumerie fungono da tester per i prodotti semiliquidi.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente perché non bisogna commettere l’imperdonabile errore di buttare via i residui di rossetto. Consigliamo di leggere anche questo articolo: “Come salvare il proprio mascara preferito, evitando che diventi secco e inutilizzabile”.