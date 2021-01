Nel web marketing esistono una serie di regole per avere successo e rendere la propria azienda più produttiva.

Se si cerca un modo incredibile per convertire un contatto in cliente non resta che saperne di più sul funnel.

Questo è un processo attraverso cui le aziende guidano i potenziali clienti a divenire effettivi acquistando prodotti o servizi.

Cosa è il funnel

Il termine funnel viene utilizzato spesso nel mondo del marketing aziendale , infatti si parla di funnel di vendita, sales funnel o marketing funnel.

Stando al significato letterale della parola, esso significa imbuto in inglese. E, proprio questo imbuto rovesciato, si rivela uno strumento efficace per mostrare i vari step delle strategie da applicare per convertire un contatto in cliente, portandolo all’acquisto finale del prodotto.

Ma come si può sfruttare questo strumento di business per aumentare le vendite della propria azienda?

Si è cresciuti con l’idea di associare un problema o vari ostacoli della vita alla scalata di una montagna: ecco, il funnel rappresenta graficamente questa metafora.

Ma bisogna ancora aggiungere le varie tappe del percorso.

Nel mondo pubblicitario e del marketing si utilizzano dei modelli per realizzare il funnel della propria azienda.

Questi descrivono e spiegano le varie fasi che vanno dalla conoscenza del prodotto (del brand o marchio) da parte del potenziale cliente, sino alla sua trasformazione in consumatore finale, attraverso l’acquisto di un prodotto.

Il percorso si divide in quattro fasi: fase di attenzione, fase di interesse, fase di desiderio e fase di azione.

Da cliente potenziale a cliente effettivo

Nella prima fase bisogna identificare e conoscere i propri contatti; nella seconda si deve considerare come spingerli all’azione, stimolando il loro interesse per la ricerca del prodotto.

Segue, poi, la terza fase in cui si coccolano i propri contatti fornendogli tutte le informazioni utili al fine dell’acquisto e rispondendo preventivamente alle loro curiosità. È questo il momento in cui il potenziale cliente cercherà i vari competitor aziendali per prendere la decisione finale.

L’ultima fase è quella decisiva. In questa fase si propone la vendita effettiva del prodotto poiché l’utenza è predisposta all’acquisto.

Trasformare un visitatore della propria pagina web o sito non è una passeggiata. Il funnel è un modo incredibile per convertire un contatto in cliente poiché è un metodo deduttivo. Esso, infatti, aiuta a capire come i produttori devono muoversi nel proprio mercato di riferimento, cercando di rispondere in maniera più specifica ai bisogni dell’utenza di riferimento e incrementare così le proprie vendite.