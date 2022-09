Anche la camera da letto richiede delle attenzioni per ciò che riguarda l’arredamento. I tessuti che scegliamo per le coperte, i copriletto, le lenzuola, le tende, i tappeti e gli scendiletto, sono importanti per la qualità del sonno. Tessuti che non siano composti da fibre naturali potrebbero creare reazioni allergiche o fastidi alla pelle. Durante il riposo dovremmo vivere un ambiente salubre e il più possibile naturale. Ecco allora alcuni consigli per ottenere benefici anche mentre dormiamo.

Perché tutti dovremmo usare federe in seta

Spesso siamo attenti all’estetica della nostra casa ma dovremmo anche fare delle scelte in base alla comodità ed alla funzionalità. In particolare le stanze da letto dovrebbero avere la giusta areazione e luminosità. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, potremmo scegliere finestre con apertura a vasistas che consentono un ricambio senza dover tenere gli infissi spalancati. Inoltre si potrebbero scegliere delle piante adatte alla camera da letto, che abbelliscano e purifichino l’aria.

Dobbiamo anche effettuare un’adeguata pulizia negli armadi e nelle parti più umide, per evitare che formino muffe dannose per la respirazione.

Forse in pochi lo sanno, ma anche la scelta dei tessuti di lenzuola e federe fa la differenza.

La seta è una fibra di origine animale con la quale vengono prodotti tessuti pregiati. Quindi le lenzuola di seta vengono solitamente accomunate al lusso. Nella stragrande maggioranza delle case i letti sono preparati con lenzuola e federe in cotone o flanella. È raro trovare famiglie che usano biancheria in seta. Ma dovremmo sceglierla tutti se vogliamo godere di alcuni benefici.

Benefici della seta e prezzi

La leggerezza della seta e la sua origine naturale garantiscono un’elevata capacità traspirante ed una freschezza che rendono il riposo più gradevole. Nonostante possa sembrare un tessuto adatto alle stagioni calde, si può usare tranquillamente anche in inverno.

La seta giova alla pelle. È ipoallergenica e contrasta naturalmente la formazione di batteri e acari. Essendo un tessuto delicato riduce l’attrito con la pelle ed i capelli.

Chi ha una pelle delicata o soggetta ad arrossamenti può trovare un valido alleato nelle federe in seta. Anche i capelli risulteranno più morbidi e luminosi e perderanno l’effetto crespo così fastidioso al mattino. Se adoperiamo creme notte, dormendo su federe di seta non rischieremo che il cosmetico venga assorbito dal tessuto. L’effetto della crema sarà completamente assorbito dalla pelle. Usando i copri cuscino in seta faremo quindi una seduta di bellezza mentre dormiamo. Ecco perché tutti dovremmo usare federe delicate, prodotte con questa fibra naturale.

Potrebbero spaventarci i prezzi. Per ottenere i benefici dovremo acquistare federe 100% naturali. Su Amazon potremo scegliere tra diverse proposte con prezzi che oscillano dai 22 ai 60 euro per federa. Per risparmiare dunque potremmo scegliere le lenzuola in cotone che abbiamo sempre utilizzato e adoperare soltanto le federe in seta. Gli effetti degni di un salone di bellezza saranno assicurati, senza spendere troppi soldi.

Lettura consigliata

Ottenere una pelle liscia del viso e del collo e mani setose anche dopo i 60 anni è facilissimo in questi posti gratuiti tra Toscana, Lazio e Sicilia