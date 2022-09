Le bollette del gas raddoppiate e le bollette della luce in aumento sono diventate un incubo per molti italiani. Nemmeno quelle dell’acqua esagerate aiutano a risparmiare. E ormai la spesa settimanale economica con 50 euro è impossibile per tante famiglie.

C’è chi prova ad arrotondare stipendio e pensione da casa con un lavoro online, gratis e senza fatica. Anche se i soldi non bastano mai. E se non abbiamo la possibilità di aumentare le entrate, allora possiamo intervenire sulle uscite, con delle scelte strategiche.

Non solo su gas e luce, ma ci sono tanti modi su come risparmiare in famiglia

Visto il costo delle bollette, ovviamente, le famiglie cercano dei modi su come risparmiare energia elettrica in casa. Così come risparmiare sul gas. Magari usando la tecnica di cuocere la pasta senza usare il gas, che non tutti conoscono.

E anche sull’acqua ci sono vari modi per evitare di sprecarla in modo da avere bollette un pochino più basse. Però, al di là di questi ambiti, come risparmiare a casa molti euro è facile anche usando altri trucchi. A volte, i consigli della nonna sono davvero preziosi in tal senso.

Non solo con la spesa, ma dove risparmiare i soldi in casa è meno difficile di quello che si possa pensare

Un primo passo potrebbe essere quello di sostituire l’attuale gestore telefonico. Di solito, ogni anno ci sono offerte sempre più convenienti per i consumatori. E si possono, alla fine, risparmiare almeno 10 euro al mese, che non è poco.

Perché, poi, comprare vestiti nuovi per rinnovare il proprio armadio? A volte, basta avere un poco di fantasia e assemblare, in maniera diversa, abiti che già possediamo. Creando abbinamenti originali e insoliti e non obbligandoci a rinnovare il nostro outfit spendendo euro.

Come risparmiare a casa molti euro, è facile seguendo questi consigli della nonna

Svuotiamo i cassetti, le cantine e i solai e controlliamo quello che abbiamo. A volte, ci sono oggetti che hanno un mercato e che potrebbero farci guadagnare dei soldi, inaspettatamente. Stando in casa, abbiamo usato di più i telecomandi con relativo consumo delle pile. Impariamo a prendere quelle ricaricabili perché ci costerà meno. Soprattutto se le carichiamo alla sera o nel weekend, dove le tariffe energetiche sono più basse.

Impariamo a controllare i volantini delle offerte. Magari, dovremo spostarci in 2 o 3 supermercati differenti, ma il gioco varrà la candela. Anche il carnet dei biglietti dei mezzi di trasporto è certamente più economico che non acquistandoli singolarmente. Comprare riviste, libri e quotidiani online, in digitale, ci farà risparmiare soldi senza rinunciare all’informazione.

E anche i farmaci generici potrebbero avere la stessa efficacia di quelli “di nome”, facendoci, però, pagare meno. Sono solo alcuni consigli che, però, illustrano come davvero si possano risparmiare molti euro con un minimo di attenzione.

