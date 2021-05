Uno dei problemi principali di Windows, soprattutto nelle ultime versioni, è la sua lentezza. Di norma questo dipende anche dal fatto che, appena installato, il sistema operativo di Microsoft è letteralmente pieno di software inutile e indesiderato. In gergo informatico, questi programmi non richiesti di cui le case di produzione riempiono i propri sistemi si chiamano bloatware.

Il termine deriva dall’unione della parola inglese “bloat”, “rigonfiamento”, e software. In sostanza si tratta di programmi inutili e non richiesti che possono occupare anche giga e giga di spazio e rimanere lì, mai aperti, a rallentare il computer nuovo.

Reinstallare il sistema operativo spesso non serve a nulla. Perché si tratta proprio di qualcosa di integrato in esso. Ma c’è un modo per liberarsi di tutto questo. Si chiama “debloating”. Oggi ProiezionidiBorsa proverà a spiegare ai Lettori perché tutti dovrebbero fare questa operazione su Windows per renderlo più veloce e sicuro in pochi minuti.

Perché conviene farlo

La privacy, la velocità del computer, le prestazioni generali e molto altro beneficeranno sicuramente di questa operazione. Lavorare manualmente per cancellare ogni programma potrebbe diventare molto complesso.

Ma per fortuna la community dell’open source software arriva in aiuto anche degli utilizzatori di Windows, che è forse il programma proprietario per eccellenza.

Il programma per compiere l’operazione di debloat è stato perfezionato da Chris Titus, esperto informatico e system administrator, oggi famosissimo YouTuber che tratta di tecnologia. Soprattutto free software. Titus ha realizzato un programma eseguibile tramite PowerShell su Windows in grado di ripulire l’intero sistema dal bloatware.

Perché tutti dovrebbero fare questa operazione su Windows per renderlo più veloce e sicuro in pochi minuti. Come si esegue l’operazione

Una volta lanciato ed eseguito il programma seguendo tutte le istruzioni, basterà lasciarsi guidare dall’interfaccia grafica e scegliere il tipo di debloat da effettuare sul sistema. I risultati migliori si ottengono su una nuova installazione di Windows, prima di iniziare a lavorarci e personalizzarla.

Grazie a questa semplice riga di codice, molto sicuro e testato quindi privo di rischi, si potrà davvero ripulire il proprio Pc anche dalle opzioni più invasive di Windows 10. Come la telemetria dei dati e i tanto odiati aggiornamenti di sistema. Questo è il debloat. Ed ecco perché tutti dovrebbero fare questa operazione.