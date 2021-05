Bastano 2 minuti e questi pochi ingredienti per preparare un gelato golosissimo e light che farà impazzire grandi e piccini

Il gelato è una preparazione dolce e dalla consistenza cremosa. Un dessert e una merenda fresca adatta alle alte temperature che caratterizzano la bella stagione. Una goduria a cui è impossibile rinunciare.

Ma ad eccezione di qualche strappo alla regola non possiamo consumare gelati con quotidianità a causa del loro alto contenuto di zuccheri e grassi. Nonché di sostanze poco nutrienti ma molto caloriche per l’organismo.

Ma per un gelato golosissimo e light che farà impazzire grandi e piccini bastano 2 minuti e questi pochi ingredienti e il gioco è fatto.

Una ricetta semplice ma anche salutare da poter proporre come merenda ogni qualsivoglia. In realtà non è la prima volta che trattiamo l’argomento di dolci e preparazioni in chiave light e per altre buonissime ricette è possibile cliccare qui.

Gelati light e proteici

Il gelato light è una preparazione che vede protagonisti pochi e semplici ingredienti, solitamente a base naturale. La frutta è il jolly per la preparazione di questa delizia. Pertanto è particolarmente adatto anche se si segue un regime alimentare ipocalorico. Queste ricette sono così semplici che non sarà neppure necessario l’utilizzo di una gelatiera.

Per la preparazione del gelato avremo bisogno di una ciotola e di un frullatore o di un minipimer.

Ingredienti

a) yogurt greco 0% di grassi;

b) 20 grammi di latte;

c) un frutto a scelta congelato, ad esempio una banana;

d) un dolcificante a piacere, facoltativo;

e) topping, salse, o creme e burri a piacere.

Procedimento

Versare il frutto congelato, il latte e lo yogurt nel congelatore e frullare finché il composto non sarà denso ed omogeneo.

Possiamo aggiungere al nostro gelato un cucchiaio di burro di arachidi o mandorle. Versare il composto nella coppetta e guarnire la superficie con il topping che si preferisce, oppure con pezzetti di frutta, topping a piacere o dei pezzetti di frutta secca.

Per una versione ancora più fit è possibile aggiungere al gelato delle proteine in polvere.

