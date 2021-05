Anche i Lettori più curiosi potrebbero aver solo sentito nominare i cosiddetti ransomware senza ben capire di cosa si tratta. L’argomento è ovviamente la sicurezza informatica, come si può intuire, ma di certo è qualcosa più di nicchia rispetto al classico malware o a una email di phishing. Termini ormai entrati nell’uso comune e ben noti soprattutto a chi legge ProiezionidiBorsa.

Gli Esperti della Redazione hanno deciso di approfondire il tema. Anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi all’azienda Colonial Pipeline. L’oleodotto statunitense ha subito un attacco hacker pesantissimo che ha costretto l’azienda a pagare un pesante riscatto.

Come funziona, dunque, questo tipo di attacco informatico, perché bisognerebbe preoccuparsi dei ransomware e come proteggersi con una funzione nascosta di Windows?

Cos’è il ransomware

L’origine stessa del termine ne spiega la natura. In inglese, “ransom” vuol dire per l’appunto “riscatto”. In realtà un ransomware è una tipologia particolare di software malevolo che è in grado di bloccare alcune funzionalità e accessi dei dispositivi che infetta.

Per sbloccare tutto e tornare ad avere il pieno accesso al proprio Pc, alla propria rete o al proprio smartphone, bisogna proprio pagare fisicamente i malintenzionati. In questo modo il ransomware verrà rimosso. E si potrà tornare a utilizzare il proprio dispositivo serenamente.

La tipologia di questi attacchi non è dissimile da altri. Ma fortunatamente è possibile proteggersi in una maniera molto facile con un’opzione integrata direttamente in Windows. Bastano pochi, semplici passaggi per impedire ai malintenzionati di fare danno.

Perché bisognerebbe preoccuparsi dei ransomware e come proteggersi con una funzione nascosta di Windows. Come attivare la protezione

Nella barra di ricerca del menu “Start” bisogna inserire “protezione ransomware” e selezionare il risultato.

Da qui si potrà attivare l’opzione “Accesso alle cartelle controllato”, che – potrà sembrare strano – non è attiva di default. Grazie a questa funzione, file, cartelle e aree di memoria del computer saranno protette da modifiche non autorizzate da parte di applicazioni non compatibili.

In parole povere, nessun programma senza autorizzazione potrà accedere ai file del computer. E quindi applicare blocchi indesiderati.