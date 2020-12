Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le scarpe Louboutin sono un vero e proprio must have della moda, amate dalle donne di tutto il mondo. Anche le star le adorano e infatti non è raro vederle ai piedi di qualche celeb durante eventi importanti. Si tratta di scarpe d’alta moda, dai prezzi piuttosto elevati, ma dotate di una personalità unica e da una presenza assolutamente inconfondibile. Per questo spesso sono imitate e vendute a prezzi più abbordabili.

I modelli disponibili sono davvero tanti, ma i classici e semplici tacchi sono sempre i più venduti. A renderle così iconiche e così insostituibili sono però le loro celebri suole rosse. Perché le Louboutin hanno la suola rossa? Scopriamo assieme la storia dietro questa peculiarità.

Un simpatico aneddoto

Esiste infatti una storia che racconta del momento quasi casuale in cui è nata l’iconica suola rossa. Si dice che in un anonimo pomeriggio un prototipo di una scarpa fu sottoposto al giudizio di Christian Louboutin. Lo stilista però la trovò abbastanza noiosa e anonima. Il caso volle che proprio in quel momento un’assistente si stesse dando dello smalto rosso sulle unghie e vedendola Christian ebbe l’idea geniale. Perché non colorare di rosso anche l’anonima e insignificante suola nera di quella scarpa? Ed è così che da un’idea di un attimo ha auto inizio la storia di uno dei simboli della moda.

Il significato

Perché le Louboutin hanno la suola rossa? Questo elemento non si basa infatti unicamente sull’ispirazione improvvisa di un momento, ma anche su una scelta volutamente simbolica. L’idea geniale di Louboutin è quella di trasformare una parte fino ad allora ignorata in un vero e proprio strumento di seduzione. Il rosso infatti è il colore che simboleggia amore, sangue, sensualità, passione ed eleganza. Si trasforma quindi in un mezzo discreto per attrarre. Le donne che indossano questi tacchi si sentono sicure di sé, potenti e seducenti. Ed è proprio dietro a questo dettaglio semplice ma ricco di significati che risiede il segreto del successo mondiale di queste scarpe.