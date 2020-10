WhatsApp è fra le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, sicuramente una delle più amate in Italia. Ma qual è il modello di business e quali sono i segreti di WhatsApp? Ecco qualche utile informazione.

Qual è la storia di WhatsApp?

La storia della nascita di WhatsApp sembra quasi un romanzo. L’applicazione viene inventata nel 2009 da Jan Koum, di Kiev, insieme al suo socio e amico, Brian Acton. I due lavorano per oltre nove anni in Yahoo, poi decidono di mollare perché avviliti dal fatto che tutti i servizi messi a disposizione della clientela vertevano sull’unico elemento centrale. E cioè la pubblicità quale portatrice di profitto. Nel 2014 l’applicazione viene venduta a Facebook facendo diventare i suoi ideatori dei multi-milionari.

Quali sono i numeri dell’applicazione?

I numeri di WhatsApp raccontano di un successo senza precedenti. All’inizio del 2020 erano due i miliardi di utenti in tutto il mondo, di cui solo 33 milioni in Italia. Numeri destinati ad aumentare giorno dopo giorno perché viaggia con una crescita media di circa il 7.3%.

Il segreto del successo di WhatsApp risiede probabilmente nella semplicità di utilizzo dell’app che la rende accessibile anche a chi non ha molta dimestichezza con il web. È il caso, ad esempio, dei più anziani e dei bambini. Sono 65 i miliardi di messaggi che si scambiano ogni giorno con questa piattaforma, circa 750.000 ogni secondo.

Come utilizzare l’app per raggiungere degli obiettivi personali?

WhatsApp, per le sue caratteristiche, può rivelarsi uno strumento indispensabile e molto utile anche per raggiungere degli obiettivi aziendali. È, infatti, un ottimo canale di comunicazione per migliorare l’efficienza del servizio clienti. Ciò in quanto garantisce un’interlocuzione immediata fra il cliente e l’azienda.

Ma non solo. Le sue potenzialità possono essere sfruttate anche a fini pubblicitari. Grazie a WhatsApp Business si possono creare gruppi con centinaia di utenti per promuovere offerte, scontistica, eventi e qualsiasi altra informazione possa servire a fidelizzare il cliente.

Quali sono le storie di successo di aziende che utilizzano WhatsApp per il marketing?

Sono sempre più numerose le aziende che stanno sfruttando WhatsApp per un marketing di successo e che, probabilmente, aumenteranno nel corso dei prossimi mesi.

Fra i pionieri delle strategie di marketing realizzate sfruttando la famosa applicazione c’è la Beck’s. Il famosissimo marchio di birra tedesco ha, infatti, lanciato per tutti i suoi utenti un’app che trasforma le conversazioni di WhatsApp in fumetti di eroi.

Sanlam, una compagnia assicurativa sudamericana, ha invece lanciato una serie drammatica in esclusiva per WhatsApp in grado di illustrare tutti i rischi che si possono evitare con una buona polizza.

Infine, una compagnia locale, Alikemom, ha imparato a sfruttare l’app per mostrare, attraverso la funzione “Stato”, i prodotti in vendita e ricevere ordini tramite i messaggi.