Il bicarbonato di sodio è una grande star dei rimedi fai da te e della pulizia della casa. Si rivela un buon alleato anche per la pulizia di tappeti, moquette, poltrone e divani, grazie alle sue proprietà deodoranti e antiacido.

Alcuni tessuti non sono semplici da lavare, a volte richiedono specifici trattamenti di sanificazione, impegnativi e solitamente costosi. Vediamo perché spargere bicarbonato sul tappeto tra un lavaggio e l’altro può tornare molto utile.

Deodora e ravviva i colori

Il bicarbonato di sodio come sappiamo ha un ottimo potere deodorante. È consigliato anche perché sarebbe in grado di ravvivare i colori dei tappeti. Questo è possibile, perché i colori sono resi opachi dagli accumuli di polvere e sporco che restano intrappolati nelle fibre. Molti germi e batteri si sviluppano e moltiplicano in ambiente acido, mentre il bicarbonato è leggermente alcalino. L’azione neutralizzante di un trattamento simile aiuta dunque a liberare il tessuto da questi depositi. Perciò oltre ad eliminare i cattivi odori, avremo un buon risultato estetico. Ecco spiegato perché spargere bicarbonato sul tappeto.

Come bisogna fare?

È sufficiente avere del bicarbonato di sodio e un’aspirapolvere. Cospargi la superficie del tappeto o di una moquette con uno strato di bicarbonato, strofinando un po’ soprattutto nelle zone dove noti delle macchie. Lascialo agire per qualche ora. Se sei molto di fretta anche una ventina di minuti sono meglio di niente, ma se vuoi assicurarti una migliore azione deodorante lascialo a lungo. Poi aspira tutto con un’aspirapolvere.

Se il tappeto è molto prezioso e delicato puoi usare invece una spazzola. Aspira o spazzola nel verso in cui vanno le fibre; se ci sono le frange metti prima una calza sul bocchettone, così non le aspirerai. Puoi utilizzare questo metodo anche per le poltrone foderate in stoffa, le moquette o altri tessuti della casa che non puoi lavare in acqua o igienizzare frequentemente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Facile, economico ed efficace.