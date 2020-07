Come da nostre attese prima e da tendenza poi, i mercati scelgono la via del ribasso. Ora cosa fare? Comprare o vendere? Noi crediamo che al momento non sia il caso di comprare perchè si stanno formando swing sul time frame settimanale che sembrano portatori di forti ribassi dai livelli attuali. Come al solito si procederà per step.

Come si guadagna quando un mercato scende?

A prescindere dal caso specifico, sui mercati si guadagna sempre quando si segue la tendenza. Chi perde invece tende a scommettere su un movimento che probabilmente non è in corso. Quindi, cosa fare? Puntare sul movimento in corso, tolto il rumore di fondo.

Questo è valido anche per le commodities, i titoli e valute e per ogni altro strumento finanziario.

Ecco 3 titoli azionari con cui guadagnare su questo ribasso dei mercati

Attenzione, spesso il rischio che si corre è quello che si ragiona in modo inclusivo ovvero se il mercato scende devono scendere tutti i titoli del paniere stesso. Identico discorso anche per i rialzi. Questo è un gravissimo errore.

Cosa fare adesso? Come guadagnare?

Abbiamo scelto 3 titoli azionari con tendenza ribassista e che potrebbero accelerare ulteriormente al ribasso. Precisiamo che la situazione grafica del 90/95% dei componenti del Ftse Mib è impostata al ribasso e questo ci inizia a preoccupare e di non poco.

Per questo motivo, la raccomandazione è di non effettuare acquisti sull’azionario internazionale fino a quando non si formerà sul settimanale un’inversione rialzista.

Su cosa puntare quindi? I 3 titoli azionari con cui guadagnare su questo ribasso dei mercati sono: FCA, Generali Assicurazioni (MIL:G) ed Unicredit.

FCA, aprire short ai livelli attuali a 8,796 con stop loss a 9,25 ed obiettivo primo a 7,26.

Generali Assicurazioni, aprire short ai livelli attuali a 12,81 con stop loss a 13,46 ed obiettivo primo a 11,32.

Unicredit, aprire short ai livelli attuali a 7,819 con stop loss a 8,26 ed obiettivo primo a 6,01.

Effettueremo queste operazioni senza alcun preconcetto e seguiremo il trend fino a quando non invertirà nuovamente al rialzo.

Si procederà per step.