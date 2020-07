Come pulire i tappeti? Ecco un facile modo che vi farà risparmiare tempo e denaro. Il tappeto attira polvere in continuazione, trattiene l’umidità dal pavimento e si macchia facilmente, insomma è davvero difficile tenerlo in buono stato. Portarlo nei centri specializzati per la pulitura a secco è molto costoso, quindi noi di Proiezionidiborsa abbiamo deciso di spiegarvi come prendervi cura dei vostri tappeti in casa risparmiando tempo e denaro. Per sapere invece come bisogna lavare il divano in pelle clicca qui.

Contro la polvere è saggio passare l’aspirapolvere almeno due volte a settimane. In alternativa in farmacia si possono trovare degli spray anti-acaro formidabili. Pulizie troppo energiche possono rovinare il tappetto. Per questo motivo, dopo aver passato l’aspirapolvere, potete prendere il tappeto e metterlo fuori all’aria aperta e utilizzate il battipanni sia al dritto che al rovescio.

Addio alle macchie

Spazzolate via buona parte della macchia, soprattutto se incrostata, potete provare a rimuoverla anche con dell’acqua frizzante, mettendo dietro al tappeto della carta assorbente. Due cucchiai di alcool diluiti in un litro d’acqua possono essere la soluzione migliore per combattere macchie resistenti.

Il tappeto persiano

Questo tappeto è molto prezioso e delicato da trattare, se volete togliere la macchia spazzolate sempre nel verso del pelo, mentre per una pulizia più profonda, oltre ai prodotti schiumogeni o detergenti, potete utilizzare una soluzione in cui avrete diluito 1 cucchiaio di ammoniaca ogni 3 litri di acqua. Bagnate e strizzate un panno che passerete su tutta la superficie, poi asciugate all’aria e non alla luce diretta del sole, fatelo asciugare per bene.

E gli altri tappeti?

Per quelli di gomma potete fare un composto con acqua e un prodotto sgrassante oppure acqua e candeggina. Se il tappeto è di lana passateci una spazzola per eliminare tutti pelucchi. I tappeti di juta possono essere spazzolati con energia e poi detergere con acqua tiepida o fredda o detergenti delicati.