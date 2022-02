La famosissima catena di hotel americana Hilton Worldwide ha finalmente aperto le porte ad aspiranti lavoratori, sia in Italia che all’estero. Le posizioni aperte sono numerose e per candidarsi servono pochi, ma fondamentali, requisiti.

Conosciuta per essere uno dei più grandi gruppi alberghieri nel Mondo, Hilton ha alberghi in 119 Paesi e 166mila dipendenti. In Italia, in particolare, rientrerebbe nella top 10 dei migliori posti di lavoro. Se l’idea di lavorare per la compagnia americana ci stuzzica, andiamo a scoprire quali sono i requisiti e le posizioni aperte. Scopriamo di più sul come candidarsi per entrare a far parte di questa ricca e numerosa compagnia.

Posizioni aperte

Come ci si può aspettare da una struttura alberghiera, le persone più richieste sono aspiranti bartender, cuochi e camerieri. Non manca però la domanda per supervisori, portieri notturni e receptionist.

Hilton è alla ricerca sia di giovani senza esperienza sia di professionisti. Per la seconda categoria, Hilton richiede il lavoro di specialisti, quali ingegneri per la manutenzione o manager. Chi assume il ruolo di manager potrà occuparsi, per esempio, di gestire conferenze o rooftop bars.

I lavori abbondano. Altre posizioni disponibili sono pasticciere, aiuto cuoco, sarta guardarobiera e facchini.

Hilton cerca giovani senza esperienza e professionisti per lavorare in hotel

Inoltre, Hilton cerca persone giovani senza previa esperienza lavorativa per lavorare in qualità di stagisti. Gli stage disponibili sono per l’area cucina, per gestire i front office e per imparare l’arte del marketing e delle vendite. Altri stage includono aiuto con il mantenimento delle strutture, il cosiddetto housekeeping, e la gestione di cibi e bevande, chiamato F&B.

Dove sono gli hotel con posizioni aperte

Se viviamo o stiamo considerando di andare a vivere nell’area di Roma, Milano, Venezia, Como, Sorrento o Olbia, non lasciamoci sfuggire questa occasione. Hilton viene considerato uno dei migliori ambienti lavorativi in Italia.

Come candidarsi

Abbiamo visto, quindi, che Hilton cerca giovani senza esperienza e professionisti. Arriviamo alla parte pratica. Per candidarci, dobbiamo anzitutto presentare un valido curriculum vitae o un profilo LinkedIn completo. Ci sono due vie per proporre il nostro curriculum.

Anzitutto, possiamo cercare sul sito di Hilton la sezione “Lavora con noi” e seguire le istruzioni del sito. In alternativa, gli interessati possono candidarsi attraverso il sito di Lavoro Turismo. Basterà cliccare sulla sezione “Formazione e Notizie” per poi trovare “Hilton Italia Recruiting Day 2022”.

Cosa sono i recruiting day

I recruiting day sono lo step successivo. Hilton organizza dei colloqui virtuali con le persone che hanno passato la preselezione di Lavoro Turismo o degli addetti Hilton. Verremo contattati per un colloquio via videochiamata che si terrà il 24 febbraio o il 4 marzo 2022. Affrettiamoci quindi a mandare la richiesta, in modo da poter rientrare in uno dei due giorni di colloquio.

Approfondimento

Da non perdere queste 5 nuove opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato con diploma e ruolo da dirigente