Con la sua forma allungata ai lati, la pera cotogna è un frutto che assomiglia ad un limone anche perché la buccia è di colore giallo dorato. E comunque è facile scoprire i segreti e le tecniche su come si cucina e si mangia la pera cotogna.

Specie considerando il fatto che la pera cotogna è ricca di sali minerali e di antiossidanti. In particolare, la pera cotogna è ottima come ingrediente da utilizzare per la preparazione di dolci e per servire a tavola gustosi dessert. Come per esempio la torta di pere cotogne ed il dessert che è a base di pera cotogna e vino.

La torta di pere cotogne: per la preparazione di torte, con farina, uova e zucchero, le pere cotogne devono essere lavate e tagliate a grosse fette. Dopodiché devono essere cotte in un tegame con acqua e zucchero fino a quando non sono diventate tenere. Con lo sciroppo delle pere cotogne da aggiungere all’impasto.

Mentre le fette intenerite del frutto devono essere messe a corona sopra la torta e infornare. Come gustosa torta dal sapore autunnale, quello con le pere cotogne è un dolce di antica tradizione. Cotte e intenerite, infatti, le pere cotogne rappresentano il frutto ideale pure per la realizzazione a casa di marmellate e di gelatine.

Il dessert pera cotogna e vino: in questo caso le pere cotogne lavate, pulite e tagliate devono essere cotte in una soluzione con acqua, vino rosso, zucchero, chiodi di garofano limone a fette, vaniglia e cannella. In particolare, prima la soluzione speziata deve stare sul fuoco una mezz’ora a fuoco lento, e poi mettere le pere cotogne a cucinare per altri 20 minuti. Quando pronto mettere a riposare per 24 ore, separatamente, la frutta e lo sciroppo dopo che questo è stato filtrato. Poi servire il dessert in coppette mettendo prima la frutta e poi una porzione abbondante di sciroppo.