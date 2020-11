I look ora si completano con l’accessorio. Il dettaglio sta diventando sempre più importante. Ogni outfit se accompagnato da una collana giusta, da un orecchino, o da una spilla e da un bracciale può veramente essere stravolto. Il segreto non risiede assolutamente nel capo scelto in sé, ma nell’accessorio che si sceglie per accentuare il look. Proprio come ha fatto Rita Ora agli EMAs.

Durante gli ultimi show donna c’è stato però un accessorio che ha veramente fatto il botto e che le star continuano a usare. Ma lo cosa veramente interessante e fantastica è che si può trovare anche a soli 3 euro. Qual è l’accessorio da VIP da indossare questo inverno a soli 3 euro? È il cerchietto con la veletta.

Il cerchietto con la veletta è per tutte le donne

Era da un po’ che mancava sulle passerelle questo accessorio. Ma ora è tornato. Conferisce alla donna che lo indossa una sensazione di mistero e di fascino. Ricorda i veli che la lady indossa quando si sposa, ma questi sono più chic e ovviamente sono da indossare per il giorno. Esistono molte tipologie di cerchietto con veletta, e di molti brand. Questo può arrivare a costare fino a 200 euro, ma per fortuna esiste anche l’accessorio da VIP da indossare questo inverno a soli 3 euro.

Perché non è necessario spendere una fortuna per essere alla moda. Se si cerca bene online esistono moltissimi negozi che vendono delle cose molte belle anche a prezzi più accessibili. E per essere alla moda non è assolutamente necessario indossare solo brand esclusivi, perché il vero segreto è nel come si abbinano le cose. E con l’accessorio da VIP da indossare questo inverno a soli 3 euro il look sarà spettacolare e si farà invidia a tutte le persone che si incontrano per strada.

