Tra Superbonus 110%, bonus facciata, Piano Casa e altre agevolazioni il 2021 sta assistendo a un boom edilizio come non si vedeva da tempo. Uno dei titoli di Piazza Affari che potrebbe e dovrebbe approfittare di questa congiuntura è sicuramente Buzzi Unicem. L’azienda, infatti, è uno dei principali produttori italiani e si colloca nella top-ten a livello mondiale.

Allora, perché nonostante il boom edilizio le azioni Buzzi Unicem continuano a scendere?

La tendenza in corso è ribassista e ormai punta al II obiettivo di prezzo in area 19,05 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo livello di ingresso per chi volesse aprire posizioni rialziste. In questo caso, però, lo stop andrebbe fatto scattare nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 19,05 euro. Qualora, poi, il ribasso dovesse continuare le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 16,58 euro. Su questo livello la probabilità di ulteriori discese sarebbe ridotta veramente al lumicino. Da notare che lo Swing Indicator è saldamente ribassista.

Per assistere a una ripresa del rialzo dobbiamo aspettare sia un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator e la rottura della resistenza in area 21,53 euro. In questo caso, sebbene calcoli più precisi saranno possibili solo a inversione avvenuta, il titolo potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici dirigendosi in area 40 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali questa discesa rappresenta un’eccezionale occasione di acquisto. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Buzzi Unicem risultano essere sottovalutate.

In termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto rispetto alla media dei suoi competitors. La società, poi, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche gli analisti hanno un giudizio molto positivo sul titolo. Il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Conclusione: visto l’enorme potenziale, questo ribasso potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto.

Perché nonostante il boom edilizio le azioni Buzzi Unicem continuano a scendere? Le indicazioni dell’analisi grafica

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 21,88 euro in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale