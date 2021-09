Tra le blue chip, i titoli a maggiore capitalizzazione della Borsa Italiana, ci sono 2 azioni dalle forti potenzialità rialziste. Sono titoli di cui si parla poco, ma le cui aziende sono molto conosciute dal grande pubblico. L’analisi ci suggerisce che questi titoli nei prossimi mesi potrebbero mettere a segno delle performance importanti. Il risparmiatore che avrà queste azioni in portafoglio potrà fare ottimi profitti.

2 importanti titoli dalle performance strepitose che in 3 mesi possono guadagnare fino al 20%

Ci sono dei titoli tra i 40 a maggiore capitalizzazione, che hanno delle performance eccellenti da tempo. Eppure sfuggono ai radar dei piccoli risparmiatori, nonostante appartengano al paniere principale di Piazza Affari. Questi titoli hanno messo a segno negli ultimi tempi rialzi ragguardevoli e sono tutti sui massimi storici. L’analisi ci dice che se la Borsa continuerà a salire nei prossimi mesi, queste azioni potrebbero essere tra quelle che correranno maggiormente. Di seguito l’analisi dei 2 importanti titoli dalle performance strepitose che in 3 mesi possono guadagnare fino al 20%.

Amplifon (MIL:AMP) è una società conosciuta dal grande pubblico. Ma pochissimi sanno che questo titolo negli ultimi 6 mesi è salito di quasi il 30%. L’azione sta salendo ininterrottamente da 13 anni. A settembre del 2008 il prezzo di un’azione era 2 euro circa, oggi è circa 44 euro. Chi avesse acquistato 500 azioni nel 2008 avrebbe speso 1.000 euro, che oggi sarebbero diventati 22.000 euro circa. Una performance totale superiore al 2.000%.

Da marzo l’azione è inserita in un preciso canale rialzista. Se i prezzi proseguiranno con questo trend nei prossimi 3 mesi l’azione potrà apprezzarsi tra il 15% e il 20%. Quando i prezzi supereranno il massimo a 46,5 euro, saliranno fino a 50 euro. Il target successivo sarà 55 euro e poi la soglia psicologica dei 60 euro. L’attuale tendenza rialzista sarà in pericolo solamente con discese dei prezzi sotto i 42 euro.

Campari può salire del 20% nei prossimi 3 mesi

Difficile trovare qualcuno che non abbia mai sentito parlare di Campari. Molti più probabilmente sono quelli che non conoscono le ottime performance del titolo in Borsa. L’azione negli ultimi 6 mesi ha guadagnato il 25%, ma sta salendo da oltre 13 anni. A settembre del 2008 il titolo valeva 1,5 euro, oggi quota poco sopra i 12 euro. In 13 anni il valore dell’azione si è rivalutata del 700%.

La corsa può continuare? Il titolo ha una resistenza a 12,5 euro. Il superamento di questo livello spingerà i prezzi prima a 13 euro e successivamente al target psicologico dei 15 euro. Questo rialzo del 20% circa potrebbe essere raggiunto entro la fine dell’anno. L’attuale rialzo potrebbe subire una battuta d’arresto se i prezzi scendessero sotto 11,5 euro. Se questa ipotesi si verificasse i prezzi scenderebbero fino a 10 euro.

