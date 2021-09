Nel nostro Paese abbiamo la fortuna di essere circondati da vere e proprie meraviglie. Infatti, ogni regione, ogni città, ogni piccolo borgo ha qualcosa di unico e speciale da offrire a qualsiasi visitatore. E questa è davvero una fortuna più unica che rara. Pochi possono vantare così tante bellezze nel proprio territorio. Una l’avevamo già descritta in “Praticamente nessuno conosce questo segreto di Roma ma tutti ne rimarrebbero subito affascinati”. E un’altra ancora la si può trovare, per esempio, nel nostro precedente articolo “Sembra incredibile ma anche in Italia ci sono le famose statue dell’Isola di Pasqua”. Oggi ne vogliamo descrivere ancora una, davvero mozzafiato, per i viaggiatori più curiosi e romantici. Sicuramente non deluderà chiunque deciderà di andarla a vedere.

Una terrazza in Italia con vista mare completamente fuori dal comune e letteralmente da togliere il fiato

Fermiamoci oggi in Toscana, con precisione nella bellissima e ridente città di Livorno. Qui, infatti, avremo l’opportunità unica di ammirare una terrazza in Italia con vista mare completamente fuori dal comune e letteralmente da togliere il fiato. Livorno è nota a moltissime persone per il suo meraviglioso lungomare. Costeggiandolo mentre si fa una rilassante e romantica passeggiata, ci imbatteremo sicuramente nella Terrazza Mascagni. E, se non dovessimo averla sentita prima, nessuna paura. Oggi ne avremo tutti i dettagli per capire se si tratta di un luogo che può attirarci e interessarci. Questo belvedere affaccia direttamente su una rilassante distesa di mare, che calmerà i nostri sensi e ci farà stare tranquilli.

Ecco i fantastici particolari da non perdere per nessuna ragione

Ma non è tutto, perché questa terrazza non è come le altre. Infatti, la sua particolarità sta nella decorazione. Camminando su di essa, potremo vedere il suolo fatto a scacchiera. Le mattonelle nere e bianche, infatti, si alternano creando un gioco visivo unico, che si scontra perfettamente con la distesa blu del mare. In passato, proprio su questa terrazza, si ergeva il Forte dei Cavalleggeri. Si trattava di una struttura volta a difendere la città che venne demolita due secoli fa. Il nome della terrazza, oggi, è dedicato al compositore livornese Pietro Mascagni. Questo piccolo angolo di paradiso a Livorno, romantico e particolare, renderà sicuramente la nostra visita unica e ci farà apprezzare ancora di più questa bellissima città. Perciò, se mai dovessimo capitare in Toscana, ora sappiamo esattamente dove andare per ammirare un panorama unico.

