Perché non si dice buon appetito prima di mangiare?

A tutti almeno una volta sarà capitato di dirlo a pranzo oppure a cena, ma in realtà le regole del galateo a tavola parlano chiaro. Seguendo il padrone o il padrone di casa, il pranzo o la cena a tavola devono infatti iniziare con il silenzio ed anche con disinvoltura. Ma senza dire mai buon appetito prima di mangiare.

Dire buon appetito prima di mangiare? Il galateo non lo prevede

Sul perché non si dice buon appetito prima di mangiare, la spiegazione ha radici storiche. L’atto di cortesia che è rappresentato dal dire buon appetito prima di mangiare, infatti, non è previsto dal galateo. E questo perché in passato gli aristocratici non si sedevano a tavola affamati e, quindi, con l’obiettivo primario di nutrirsi. Il cibo servito, infatti, era solo di contorno rispetto all’obiettivo primario che, invece, era quello di conversare, di discutere e soprattutto di stringere accordi e alleanze.

Come deve iniziare un pranzo o una cena secondo le regole della buona educazione

Buon appetito non è infatti educato in quanto equivale ad augurare a coloro che sono seduti a tavola di avere più fame del dovuto. Il pranzo o la cena, quindi, devono iniziare nel momento in cui il padrone o la padrona di casa prende le posate e volge lo sguardo ai presenti. A questo punto è lecito chiedersi se al posto di buon appetito si possa dire buon pranzo oppure buona cena. Rispetto al buon appetito è di certo meno sbagliato, ma il galateo, come sopra detto, impone tassativamente il silenzio e la disinvoltura.

Al pari della frase buon appetito, altre frasi ed altri comportamenti a tavola sono di uso comune ma vietate dal galateo. Tra queste spiccano ‘cin cin’ per il brindisi. Così come è vietato tagliare a tavola il pane con il coltello. Deve essere infatti spezzato con le mani facendo attenzione a non fare briciole. Niente uso del coltello, inoltre, pure per i formaggi morbidi e per le uova. Per il galateo si può infatti fare uso solo della forchetta.