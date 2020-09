Amplifon è un titolo azionario che negli ultimi anni è stato tra i migliori sul listino principale. La sua è stata una salita senza sosta che ha portato a una performance del 330% circa negli ultimi cinque anni.

Dopo tanto salire, però, abbiamo assistito a quattro settimane di fila al ribasso. Una cosa che non capitava dal 2018. La domanda, quindi, è “Dopo il ritracciamento di agosto dove sono dirette le quotazioni di Amplifon?”

Incominciamo col dire che dal punto di vista della valutazione la situazione non è delle migliori. Secondo le raccomandazioni degli analisti, infatti, sebbene il consenso medio sia Outperform, il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 10%. Le cose non cambiano se si passa a una valutazione basata sui multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, Amplifon risulta essere sopravvalutato. Inoltre se si confrontano le attuali quotazioni con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo risulta essere sopravvalutato di oltre il 60%.

Secondo l’analisi grafica dopo il ritracciamento di agosto dove sono dirette le quotazioni di Amplifon?

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 11 settembre a quota 29 euro in rialzo del 2,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Dopo giorni di indecisione tra la proiezione rialzista (linea continua) e quella ribassista (linea tratteggiata), la seduta del 11 settembre sembra aver spazzato via tutte le incertezze.

Come si vede dal grafico, infatti, è stata rotta al rialzo la resistenza in area 28,984 euro e adesso puntano il I obiettivo di prezzo in area 31,619 euro. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 35,91 euro (II obiettivo di prezzo) e 40,19 euro (III obiettivo di prezzo). Questo scenario, che ha un potenziale rialzista del 30%, verrebbe smentito da una nuova chiusura giornaliera inferiore a 28,534 euro. In questo caso si partirebbe verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura con la massima estensione in area 22,22 euro.

Time frame settimanale

Tutto procede come da copione con le quotazioni dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 35,189 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 45,251 euro. La proiezione rialzista verrebbe meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 25,075 euro.

Time frame mensile

Al momento non ci sono ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 31,994 euro. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di lungo periodo del titolo. Una chiusura mensile sopra questo livello porterebbe a un ulteriore allungo rialzista verso il II obiettivo di prezzo in area 49 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 66,1 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo chiusure mensili inferiori a 21,361 euro farebbero invertire al ribasso la tendenza rialzista in corso.

