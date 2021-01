La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori che è possibile ridurre il costo dell’abbonamento, relativo al 50% del canone, per il servizio telefonico di categoria B, ovvero sui servizi destinati ad abitazione privata. Lo confermano due delibere AGCOM, ovvero la delibera n. 258/18/CONS e la n. 314-00-CONS.

Come ottenere lo sconto del 50% sulla bolletta telefonica. Destinatari

L’agevolazione non è destinata a tutti gli utenti. Potranno usufruire di tale sconto, infatti, solamente le famiglia con certificata povertà e disagio sociale, le persone con disabilità, gli “over 75″e coloro che presentano esigenze sociali speciali. Ossia, in presenza di una persona con disabilità che possegga la pensione di inabilità, una persona che percepisca l’assegno sociale, una persona anziana con età superiore ai 75 anni e infine un capofamiglia disoccupato o in cerca di occupazione.

La scontistica

Lo sconto previsto è del 50% ma per alcune categorie e con comprovate caratteristiche l’esenzione può arrivare anche al 100%.

Per quanto riguarda la promozione, essa riguarda due servizi attivati con Telecom Italia S.p.A., oggi Gruppo TIM:

a) accesso a una rete di comunicazione pubblica tramite il servizio voce;

b) servizio di telefonia pubblica, compreso il servizio che permette di fare chiamate d’emergenza.

Inoltre, per l’utente che decide di richiedere lo sconto, l’ISEE non dovrà essere superiore € 6.713,93.

Come richiedere lo sconto

La richiesta da presentare per ottenere l’agevolazione dovrà essere composta da:

a) Attestazione ISEE rilasciata dal Centro di Assistenza fiscale C.A.F. presso il quale si è consegnata la documentazione per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

b) certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle quattro categorie sociali indicate come i verbali INPS per la condizione di invalidità, oppure il certificato stato di disoccupazione DID rilasciato dai Centri dell’Impiego.

La richiesta dell’agevolazione ha una validità annuale, per cui ogni deve essere inviata nuovamente a cadenza annuale.

