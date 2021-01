Esiste una ricetta molto conosciuta in tutto il mondo e amata dagli amanti delle spezie e del cibo piccante. Il pollo al curry, o chicken tikka masala, è una ricetta indiana che possiamo realizzare a casa con dei semplici ingredienti. Oggi sveleremo la ricetta per un pollo al curry buono come al ristorante. Il processo è leggermente elaborato, ma occorre solo seguire con scrupolo tutti i passaggi.

Ingredienti per 5 persone

1 kg di petto di pollo intero;

150 g di yogurt greco;

mezzo limone;

uno spicchio d’aglio;

una cipolla;

350g di salsa di pomodoro;

30 g di zenzero fresco;

curcuma, curry e paprika;

50 g di panna da cucina;

un pizzico di sale

prezzemolo q.b..

Preparazione del pollo al curry

Procediamo a tagliare a dadini il petto di pollo. Mariniamo il petto di pollo assieme al limone spremuto, lo yogurt greco, lo zenzero grattugiato e le spezie. Lasciamo marinare tutta la notte o almeno 6 ore nel frigo in un contenitore coperto. Non possiamo saltare il passaggio della marinatura, indispensabile se vorremo avere un pollo al curry buono come al ristorante.

Trascorsa la marinatura possiamo sistemare i cubetti di petto di pollo in una teglia e mettere nel forno statico per venti minuti. Quando si forma la crosticina possiamo spegnere il forno. In una padella mettiamo a soffriggere l’aglio e la cipolla assieme alle spezie. Quando la cipolla è dorata possiamo mettere la salsa di pomodoro e cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Ora possiamo mettere il pollo nella padella e amalgamare bene. Il pollo dovrà cuocere per 20 minuti a fuoco lento. Trascorsi i 20 minuti possiamo aggiungere la panna. Se non abbiamo la panna o vogliamo restare leggeri possiamo sostituirla con del latte intero. Giriamo bene e lasciamo per altri 5 minuti sul fuoco. Ora possiamo aggiungere del prezzemolo e il nostro pollo è pronto per essere servito. L’ideale è accompagnare questa pietanza con del riso basmati.

Ecco la ricetta per un pollo al curry buono come al ristorante, provare per credere.