Perché non asciugare le scarpe bagnate nell’asciugatrice o con il giornale

I cambiamenti climatici ci portano ad avere improvvisi acquazzoni, che a volte ci trovano impreparati. Si esce da casa e, senza ombrello, ci si ritira con gli indumenti e le scarpe bagnati. Se per gli indumenti non ci sono problemi per metterli in lavatrice e poi asciugarli, per le scarpe la cosa non è lo stesso.

Come asciugare le scarpe

Il metodo più veloce per asciugarle, sarebbe di metterle al sole. Naturalmente bisogna sperare in una giornata senza nuvole. In ogni modo almeno una giornata calda. Alla fine infatti ciò che conta è la temperatura. Anzi per alcuni tipi di scarpe, la cosa migliore sarebbe proprio un ambiente caldo.

Fare asciugare le scarpe è una necessità che non viene solo dall’incontro con la pioggia ma anche da un semplice lavaggio. Per farle asciugare correttamente, bisogna vedere che tipo di scarpe sono. In genere si possono dividere in scarpe in tela o tessuto, e scarpe in pelle.

Quelle in tela, come ad esempio alcune scarpe da ginnastica, si possono lasciare anche appese fuori al sole. La tela non ha problemi a sopportare i raggi solari e si asciugherebbe in breve tempo. Da non dimenticare però di estrarre prima le solette, da non asciugare insieme alle scarpe. Così anche separare i lacci dalle scarpe, prima di lavarle.

Perché non asciugare le scarpe bagnate nell’asciugatrice è meglio

Per quanto riguarda le scarpe in pelle, bisognerebbe distinguere fra quelle in pelle vera e quelle in similpelle. Le seconde sono un prodotto di qualità inferiore rispetto al primo. Mentre quelle in pelle potrebbero essere cucite, le altre risulterebbero piuttosto incollate.

A volte si utilizza l’asciugatrice, per eliminare più velocemente l’acqua dalla scarpa. Anche se l’asciugatura risulterebbe veloce, tuttavia potremmo pentircene. Molte scarpe infatti sono incollate e un’asciugatura rapida potrebbe portare a scollarle o indebolire la giunzione delle parti fra di loro.

Inoltre le colle utilizzate potrebbero emettere vapori tossici come la formaldeide, che andremo a respirare al moneto dell’apertura del cestello.

Le scarpe inoltre se asciugate velocemente potrebbero restringersi, soprattutto quelle in vera pelle. Oltre a restringersi, potrebbero anche rovinarsi. Il lato esterno della pelle, quello colorato è abbastanza sottile. Il forte calore, insieme all’acqua che evapora velocemente, potrebbe incresparlo e rovinarlo.

Se proprio si volesse far uso dell’asciugatrice, meglio allungare i tempi e utilizzare delle temperature più basse.

Asciugare le scarpe correttamente

Perché non asciugare le scarpe bagnate allora con un sistema naturale? La cosa migliore è di farlo sempre all’aria con temperatura calda, in modo che si asciughino gradatamente. Meglio ancora se con un po’ di vento, che aiuta l’evaporazione dell’acqua. Sempre non con raggi solari diretti.

L’utilizzo dei giornali

Un sistema che si utilizza spesso è quello di mettere i fogli di giornale appallottolati nelle scarpe e avvolti intorno. Questo sistema è utile ma, piuttosto che dei fogli di giornale, sarebbe meglio utilizzare i fogli di carta assorbente. Infatti quelli di giornale potrebbero macchiare le scarpe, trasferendo loro l’inchiostro. Con dei fogli assorbenti come quelli di cucina, potremmo asciugare senza macchiare.

Lettura consigliata

Perché non lavare le scarpe da ginnastica con la lavatrice e come pulirle