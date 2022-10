A cosa servirebbe l’incenso in casa e 3 buoni motivi per comprarlo

L’incenso è una resina oleosa, normalmente estratta dagli arbusti di Boswellia, pianta appartenente alle burseracee. La resina che fuoriesce dal tronco, in base alla pianta da cui proviene, una volta cristallizzata, darebbe origine a molteplici tipologie di incenso.

Le resine cristallizzate, poi, sarebbero trasformate in polvere e sfruttate per creare l’incenso come lo conosciamo noi.

La maggior parte delle persone pensa che un prodotto come l’incenso serva solo ed esclusivamente per profumare l’ambiente. Questo è, certamente, uno degli utilizzi per cui l’incenso è maggiormente sfruttato, ma non sarebbe l’unico. Ci sarebbero almeno altre 2 valide ragioni per cui varrebbe la pena acquistare un buon incenso da tenere a casa. Scopriamole insieme.

A cosa servirebbe l’incenso in casa e quali benefici darebbe

Molti pensano che l’incenso sia utile solo per profumare un ambiente, ma non è proprio così. È scontato che questa sia la funzione primaria per cui tantissime persone decidono di acquistarlo, ma non è l’unica.

L’incenso esiste in commercio in tantissime sfumature, ognuna con un profumo diverso dalle altre. Ci sono quelle più dolci, e quelle più agrumate o intense, fatto sta che tutte le varianti hanno un odore molto deciso.

Entrando in una casa profumata d’incenso, è impossibile rimanere indifferenti al suo odore.

Quest’aroma così pungente sarebbe un vero e proprio insetticida naturale. Forse non tutti lo immaginano, eppure le zanzare e, in generale, gli insetti sarebbero molto infastidite dal profumo dell’incenso.

Per questa ragione, accendendo l’incenso, saremo sicuri di allontanare tutti i fastidiosi insetti da casa nostra. Ecco a cosa servirebbe l’incenso in casa, e come potrebbe servirci in casa per risolvere diverse questioni fastidiose.

Un rilassante naturale per corpo e mente

Come se non bastasse, l’incenso svolgerebbe anche un’altra importante funzione per il nostro benessere a 360°. Si tratta di una mansione meno evidente ad occhio nudo, ma che farebbe bene soprattutto allo spirito.

L’incenso, infatti, sarebbe un vero e proprio rilassante naturale per il corpo e la mente. Ciò avverrebbe, in particolare, secondo l’aromaterapia, per cui questo prodotto regalerebbe alla persona uno stato di benessere profondo.

Nello specifico, le profumazioni più rilassanti sarebbero quelle al sandalo, alla rosa e quella al gelsomino.

Non a caso, anche le popolazioni più antiche, come, ad esempio, quella degli antichi egizi, consideravano l’incenso un prodotto davvero preziosissimo. Secondo queste civiltà, infatti, l’incenso avrebbe avuto proprietà terapeutiche e rigeneranti.

Per questo motivo, era utilizzato anche durante le celebrazioni rituali e religiose.

