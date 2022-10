Come eliminare i ragni in casa in modo naturale e togliere le ragnatele

L’autunno è la stagione delle foglie arancioni e “croccanti” che cadono dagli alberi e riempiono i marciapiedi, delle caldarroste e delle prime basse temperature. L’autunno, però, è anche la stagione di alcuni animaletti, solitamente di piccola taglia, alcune volte pelosi ma sempre dotati di otto svelte zampette: i ragni.

Infatti, con l’arrivo del freddo e l’intensificarsi delle piogge, il clima diventa per loro inospitale e li spinge a cercare rifugio proprio all’interno delle nostre dimore.

Tuttavia, soprattutto per la paura che sono soliti generare, i ragni non sono i nostri inquilini ideali.

A ciò, poi, si aggiunge un’aggravante e cioè il fatto che non si accontentano di vivere negli angolini più appartati ma costruiscono “case-esca”, le ragnatele, che ci danno un senso di sporcizia.

Per questo, quindi, quando ci sfilano davanti o penzolano dal soffitto ci attiviamo immediatamente per eliminarli.

Ma come farlo in modo naturale e senza ucciderli?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi all’interno del quale conosceremo anche qualche efficace trucchetto per ripulire la casa dalle ragnatele.

Dove vivono quando sono in casa

Come dicevamo, l’autunno ci porta a lottare contro una serie di animaletti che cercano riparo nelle nostre abitazioni.

Tra questi vi sono le cimici verdi, che potrebbero generare una vera e propria infestazione spingendoci a cercare soluzioni per allontanarle definitivamente dall’abitazione, e i ragni.

Questi, silenziosi e creativi, solitamente si nascondono in qualsiasi luogo sia appartato e comodo per costruire una ragnatela.

Di norma possiamo trovarli agli angoli dei muri e delle finestre, tra le travi, sui lampadari e in ogni intercapedine.

Tuttavia, potrebbero dimorare anche dietro i battiscopa, dietro ai mobili e tra i libri in una libreria.

Scoprire dove si rintanano, allora, sarebbe il primo passo per scacciarli da casa.

Poi, dovremmo capire con cosa farlo e una serie di prodotti naturali repellenti potrebbero fare al caso nostro.

Come eliminare i ragni in casa in modo naturale e tenerli lontani

Innanzitutto, per dire addio ai ragni potremmo creare uno spray repellente utile per inibire un eventuale ingresso in casa o per invitarli a “sloggiare”.

Questo sarebbe a base di:

100 ml di acqua;

60 ml di aceto di mele;

10 gocce di olio essenziale di melaleuca o menta piperita, fragranze che sarebbero particolarmente sgradite ai ragni.

Dovremmo versare questi ingredienti all’interno di uno spruzzino, agitare sempre prima di ogni utilizzo e poi vaporizzare nell’aria di interesse.

In alternativa, potremmo creare un pot-pourri repellente a base di fiori di garofano, gusci di noci e bucce di agrumi.

Questi, infatti, sarebbero classificabili come profumi sgradevoli per i ragni ma non per noi umani, anzi.

Andrebbero a creare un ottimo profumatore per la casa.

In alternativa, potremmo spargere del bicarbonato vicino alle loro tane oppure vicino alle zone di ingresso delle nostre abitazioni.

Infine, recuperando un’antica credenza popolare, sembrerebbe che i gusci delle castagne, con tutte le spine, potrebbero risultare utili per sbarazzarsi del problema.

Anche in questo caso dovremmo disporli nelle zone più clou stando attendo a non pungerci.

Togliere le ragnatele da soffitto e muri

Quindi, ecco spiegato come eliminare i ragni in casa in modo naturale.

Per completare, potrebbe essere utile capire come levare le ragnatele attaccate al soffitto o ai muri, anche ruvidi.

Per farlo potremmo usare:

una classica aspirapolvere e sarebbe meglio utilizzare un beccuccio sottile per arrivare negli angoli;

un piumino elettrostatico per spolverare da usare facendo delicati movimenti circolari;

una scopa le cui setole andrebbero rivestite con un panno in microfibra.

