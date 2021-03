Se potessimo guadagnare un centesimo per ogni porta che apriamo e chiudiamo durante il giorno probabilmente saremo milionari. Pensiamo a quante volte entriamo ed usciamo da casa o dall’ufficio. Ancora di più sono probabilmente le porte che apriamo e chiudiamo per andare in bagno.

Dunque ogni volta che compiamo queste azioni utilizziamo una chiave. Vediamo allora perché molti stanno mettendo della polvere di matita sulle chiavi.

Ebbene, accade spesso che per aprire le serrature bisogna utilizzare un piccolo escamotage. Alcune richiedono che si tiri la maniglia per far girare la chiave, altre invece che si spinga un pochino. Per altre ancora bisogna trovare il punto giusto in cui la toppa gira. Sono tutti gesti che si acquisiscono, e senza pensarci si compiono quotidianamente. Probabilmente se ne prende atto quando uno sconosciuto richiede il nostro aiuto per aprire la porta. Ecco dunque che si fa mente locale al piccolo trucchetto da adoperare per sbloccare la serratura.

Tuttavia, con il tempo questi escamotage funzionano sempre meno. Le porte tendono a bloccarsi più spesso. Questo accade perché le serrature si deteriorano con il tempo.

Per portarle al corretto funzionamento hanno bisogno di essere lubrificate. La soluzione più immediata è quella di andare a comprare uno spray specifico. Tuttavia, spesso si rimane sbalorditi del suo prezzo di vendita esorbitante. Dunque, dopo averlo acquistato, si dovrà procedere a smontare la maniglia, facendo attenzione a non perdere neanche una vite. Poi con pazienza, spruzzare il tamburo in ogni sua parte. Procedere poi a rimontare il tutto, con la speranza che la chiave ricominci a girare correttamente.

Ebbene, tutto questo si può risolvere ricorrendo ad una soluzione tanto antica quanto efficace. Per prima cosa temperare una matita. Poi con l’aiuto di una taglierina grattare la punta di grafite. La polvere andrà raccolta in un foglio di carta. Continuare in questo modo fino a che non si è raccolto un mucchietto di polvere d grafite. Quindi immergere la chiave nella polvere, da entrambi i lati della parte che si inerisce nella serratura. Poi inserire la chiave nella porta e girare. Ripetere la medesima operazione per 4-5 volte. La polvere di grafite è un’eccellente lubrificante e non unge. Ecco che il problema sarà totalmente risolto, a costo quasi zero.

Ecco, dunque, perché tutti dovremmo mettere della polvere di matita sulle chiavi.

