Perché molti potranno aumentare la propria pensione grazie a questo nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS

La pensione non basta mai e lo sappiamo purtroppo. Complici anche i continui aumenti delle bollette di gas e luce, l’accredito di fine mese sembra sempre troppo scarso. Si cerca di porre rimedio, con comportamenti virtuosi in casa, sperando così di dover pagare meno.

Certo, ogni tanto arriva anche un sospirato aumento. Di recente, infatti, molti pensionati si sono ritrovati, finalmente, un accredito più alto. Complici la revisione delle aliquote IRPEF, l’assegno unico per i figli a carico e l’adeguamento per il costo della vita, l’assegno è stato maggiore.

A volte, ci si ingegna cercando il modo per integrare le entrate con lavori da fare a casa gratuitamente. Eppure, non sempre ci tocca quello che realmente ci spetta. Senza saperlo, infatti, stiamo rinunciando a una fetta di pensione che potrebbe essere nostra di diritto.

È molto semplice scoprire se abbiamo diritto a questi arrotondamenti

Per fortuna, ogni tanto, arrivano buone news, perché molti potranno aumentare la propria pensione grazie a questo nuovo servizio che potrebbe permettere finalmente di arrotondare la propria pensione.

Ed è proprio la stessa INPS a venirci incontro, aprendo un nuovo servizio che ci permetterà di scoprire, finalmente, se la nostra pensione sia corretta. A volte, infatti, si ha la sensazione che l’assegno non sia realmente quello che spetti. Oppure, neanche sappiamo di poter pretendere di più.

Ora, non avremo più dubbi su alcune questioni. Ci basterà infatti collegarci al sito dell’INPS, nella pagina preposta per avere tutte le risposte in diretta e, magari, ricevere la bella notizia che stiamo aspettando.

Il servizio in questione si chiama Consulente Digitale delle Pensioni ed è stato istituito dall’INPS nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È stato ufficializzato dall’ente con il messaggio n. 1521 del 5 aprile 2022. Per ora è esteso solo a una platea, ma presto sarà a disposizione di tutti i pensionati.

Perché molti potranno aumentare la propria pensione grazie a questo nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS

Per accedervi non serve fare il login, ma inserendo le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi) avremo informazioni più precise e personali.

In pratica, non tutti sanno che alcune pensioni di basso importo possono essere aumentate fino a raggiungere un importo minimo che varia ogni anno. La condizione è che il pensionato non superi una soglia di reddito. Grazie a questo servizio, rispondendo alle domande che ci vengono poste, scopriremo se possiamo pretendere questa integrazione.

La quattordicesima, poi, è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta a luglio o dicembre di ogni anno. Spetta ai pensionati di almeno 64 anni ed un reddito annuo lordo inferiore a due volte il trattamento minimo. Anche in questo caso, ci verranno posti quesiti per capire se rientriamo tra gli aventi diritto.

Infine, potremo verificare se ci spetta il supplemento di pensione. È un incremento della pensione destinato a chi abbia continuato a lavorare dopo la pensione. Può essere richiesto trascorsi cinque anni dalla pensione o dal precedente supplemento.

