Il segreto per togliere lo sporco ostinato nei sanitari vecchi in ceramica del bagno di casa

Sei a casa, sta per venire un estraneo o magari un familiare che si è appena autoinvitato e sta per diventare tuo ospite tra poche ore, ma tu, purtroppo, in questi giorni hai avuto così tanto da fare che lo sporco sui sanitari del bagno è diventato ostinato. Come puoi fare? Oppure, diversamente, per i sanitari del bagno della casa al mare o in campagna messi in affitto non puliti, e in questo caso ancor più sporchi, cosa usare? Ecco la risposta che cercavi.

Come pulire sanitari molto sporchi? Pulire a fondo i sanitari del bagno, si può? Come pulire il wc dalle incrostazioni più resistenti? Come togliere il marrone dal water? Abbiamo riportato le soluzioni a tutte le comuni domande, specificando come pulire sanitari vecchi senza rovinarli, soprattutto se sono di ceramica e sono ampiamente macchiati, passando dai prodotti naturali e non, ma con un ingrediente importante, anzi fondamentale per avere ottimi risultati in questa missione: la candeggina. Ecco cosa serve e i passaggi.

Il segreto per togliere lo sporco ostinato nei sanitari

Un prodotto con candeggina per togliere lo sporco dai sanitari del bagno vecchi in ceramica è l’ideale. Magari profumato e che abbia una formula anticalcare, la quale elimina lo sporco ostinato, pulendo e igienizzando il wc o i sanitari in modo profondo e dal risultato brillante e lucido, togliendo le macchie e fornendo un bianco naturale alla ceramica.

Alcuni dei prodotti in commercio puliscono bene sotto la seduta del wc ma tolgono anche i germi e i batteri igienizzando i sanitari. Quindi, questi prodotti sbiancano ed eliminano le macchie. Ricorda: qualsiasi prodotto va bene, che sia a base di candeggina e che specifica che è per l’utilizzo di sanitari.

I passaggi

Per il wc occorre spruzzare questo tipo di prodotto con la candeggina oppure la candeggina stessa sotto il bordo e sulle pareti, per poi lasciarlo agire per almeno mezz’ora. Invece, per i sanitari bisogna applicare sulla superficie macchiata e lasciare agire per molti minuti se si tratta di una parete del sanitario del bagno molto sporca, tra cui il lavandino, la vasca, la doccia o il bidè. Alla fine, è necessario passare una spugna e risciacquare con acqua abbondante.

Ecco, ora conosci il segreto per togliere lo sporco ostinato nei sanitari ed avere un bagno pulito da macchiato a bianco in forma originale. Sullo stesso piano, anche quale detersivo per i piatti scegliere è significativo per chi si occupa della spesa e della pulizia di casa. Rispetto al tema bagno, anche come usare la lavatrice è importante: resta aggiornato.