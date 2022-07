L’amore è una cosa meravigliosa, ma in realtà è tutta una questione di chimica. Perché l’attrazione tra due persone è fortemente basata sui segnali olfattivi. In altre parole, difficilmente una coppia non è attratta reciprocamente dal proprio odore. Ovverosia, dall’odore della pelle che si presenta in tutto e per tutto come una sorta di impronta digitale.

Da persona a persona, infatti, l’odore della pelle è diverso e, tra l’altro, dipende da tanti fattori. Dai fattori genetici all’igiene personale, passando pure per l’uso di profumi che, combinati con l’odore della propria pelle, rendono molte persone attraenti proprio all’olfatto indipendentemente da quello che possa essere il loro aspetto fisico.

Perché l’odore della pelle cambia da persona a persona e come scegliere sempre il profumo giusto

Nel dettaglio, l’odore che la pelle emana, attraverso la sudorazione, è tra l’altro anche funzione del tipo di alimentazione che si segue. Il che significa che, cambiando la dieta, pure l’odore della propria pelle può subire delle variazioni. Ecco perché l’odore della pelle cambia da persona a persona, e non sempre, tra l’altro, l’odore che si emana può definirsi attrattivo.

Per esempio, l’odore della pelle rischia di essere tutt’altro che gradevole in quelle persone che hanno un’eccessiva sudorazione. In tal caso, infatti, si genera, più del dovuto, una proliferazione dei microrganismi sulla pelle che può generare un odore alquanto sgradevole. Anche per questo l’uso di profumi e di deodoranti deve essere sempre frutto di una scelta accorta, altrimenti si rischia solo di peggiorare la situazione.

Inoltre, chi una un’eccessiva sudorazione dovrebbe limitare nella dieta cibi come la cipolla e l’aglio e anche ortaggi come i broccoli ed i cavolfiori. Pure chi ha il vizio di fumare o di bere alcolici, inoltre, può tendere ad avere una sudorazione eccessiva.

Come scegliere l’essenza giusta in base all’odore della propria pelle?

In particolare, per la scelta di profumi e di deodoranti le soluzioni fai da te sono sostanzialmente sconsigliate. Il trucco è infatti sempre quello di andare in profumeria con il partner ne di scegliere la giusta fragranza in base al proprio giudizio. O comunque recandosi in profumeria con una persona che sia fidata che, con estrema sincerità, possa dirci se un profumo sia davvero adatto oppure no a quello che è l’odore naturale della nostra pelle.

Nella scelta del profumo, inoltre, occorre sempre tenere conto della qualità del prodotto e comunque provando sempre poche fragranze per volta. Altrimenti, poi, ci saranno difficoltà nel dare una valutazione corretta della prova olfattiva.

