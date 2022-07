Avere ospiti a pranzo o a cena è un piacere, ma è anche un’attività che richiede molto impegno e tempo. Quando famiglia e amici vengono a mangiare da noi cerchiamo sempre di fare bella figura portando a tavola pietanze gustose. Per ottenere un buon risultato, non è sempre necessario perdere ore e ore in cucina. Infatti, spesso sono proprio le ricette più semplici ad avere maggiore successo. In estate abbiamo a disposizione una gamma incredibile di ortaggi e tra i più consumati ci sono i pomodori. Questi straordinari ortaggi ci permettono di preparare primi piatti freddi e sfiziose insalate, ma possiamo anche farcirli in diversi modi davvero golosissimi.

Con il grande caldo, le insalate di pasta fredda e la caprese sono piatti molto gettonati, ma lo sono anche le verdure ripiene. In genere, per realizzarle dobbiamo preparare una farcitura e farle cuocere al forno. Oggi invece vogliamo proporre un’alternativa semplice e veloce da realizzare che non richiede l’utilizzo del forno.

Ingredienti

8 pomodori tondi e sodi;

1 peperone giallo;

una mozzarella;

100 g di prosciutto cotto;

una cipolla di Tropea;

un ciuffetto di prezzemolo;

qualche foglia di basilico;

2 steli di erba cipollina;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Estivi e golosissimi questi pomodori ripieni freddi da preparare senza cottura, tonno o riso

Laviamo con abbondante acqua corrente i pomodori e tagliamone la calotta con un coltello a lama liscia. Teniamola da parte e svuotiamo la polpa del pomodoro usando un cucchiaino oppure uno scavino. Lasciamo circa mezzo centimetro dal bordo. Saliamo l’interno dei pomodori e capovolgiamoli su uno scolapasta in modo da eliminare l’acqua di vegetazione. Nel frattempo, occupiamoci della farcitura. Laviamo e puliamo il peperone rimuovendo peduncolo, filamenti e semi. Tagliamolo a cubetti e trasferiamolo in un recipiente. Sbucciamo la cipolla di Tropea e tritiamola finemente. Uniamola ai peperoni e condiamo il tutto con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale.

Tagliamo a listarelle il prosciutto cotto e la mozzarella a dadini. Dopo aver lavato per bene le erbe aromatiche, creiamo un trito ed uniamolo ai peperoni. Mescoliamo il tutto e iniziamo a farcire i nostri pomodori. Aggiungiamo un cucchiaio di verdure, un po’ di prosciutto e mozzarella e terminiamo chiudendo il pomodoro con la sua calotta.

Consigli

Sono estivi e golosissimi questi pomodori ripieni freddi pronti in pochi minuti usando ingredienti diversi dai soliti. Mentre generalmente usiamo tonno e riso, questa farcitura è più leggera e fresca. Bastano pochi minuti per prepararla e non servirà usare i fornelli. Possiamo conservare i pomodori ripieni soltanto per un giorno dentro il contenitore ermetico. In questo modo, potremo gustare questo antipasto delizioso in tutta la sua bontà e freschezza.

