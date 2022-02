Saremmo fortunati se almeno una volta nella vita non avessimo avuto il mal di pancia. Che si manifesta in vari modi e, per fortuna, dura solo poche ore. In caso diverso, dovremmo immediatamente chiamare il nostro medico di fiducia per una visita.

Che i rimedi naturali funzionino con il mal di stomaco lo afferma anche la medicina e, quindi, faremmo bene a provarli con fiducia. Ovviamente, se i dolori di pancia si presentassero in forma lieve e occasionale. In questi casi non solo la borsa dell’acqua calda o bere il bicchiere di acqua tiepida potrebbero aiutarci a far passare il dolore. Ci sono altre soluzioni che potremmo tentare per far scomparire il male.

Gli alimenti da evitare per non peggiorare la situazione

Di solito, ci preoccupiamo di cosa prendere, magari sperando che agisca velocemente, trascurando, invece, le cose da non fare. Per esempio, dimentichiamoci bevande a base di caffeina o agrumi, ma anche i fritti. Sono tutti portatori di acido e, nel nostro stato, non ne abbiamo bisogno. Il classico piatto di riso bianco va molto bene. Ricordiamoci di preferire piatti leggeri e, soprattutto, poco conditi.

Non tutti lo sanno, ma sarebbero da evitare le caramelle alla menta. Lo spiegano gli specialisti dell’Humanitas perché porterebbero al reflusso gastrico. Stessa sorte per le gomme da masticare che finirebbero per produrre fastidiosa aria nello stomaco. Non ultimo, fumo e alcol sono da evitare perché portano ad aumentare l’acidità.

Non solo una borsa dell’acqua calda o un bicchiere di acqua tiepida, col mal di pancia e di stomaco sono diversi i rimedi naturali e veloci della nonna

Nostre alleate sono le tisane, in particolare quelle a base di camomilla, melissa, finocchio, salvia e valeriana, per le loro proprietà calmanti. Come detto, il bicchiere di acqua calda, al mattino e prima di andare a dormire aiuta a regolarizzare l’intestino. Anche la classica fettina biscottata, ma senza esagerare, ci aiuterebbe a mitigare il bruciore. In alternativa, va bene anche il pane tostato o quello secco.

Come cibo, invece, c’è chi consiglia le banane per le loro proprietà antinfiammatorie che aiuterebbero a ridurre il dolore. Anche le patate lesse, scondite, darebbero una mano a contrastare i succhi gastrici. Contro il mal di pancia sono utili le carote, in particolare in caso di diarrea.