Dove si annidano i topi in casa, come accorgersene e 5 rimedi per allontanarli

L’idea di avere topi o ratti in casa o nel giardino mette subito terrore. I topi sono roditori che vengono attirati soprattutto dal cibo. Riescono ad intrufolarsi ovunque perché riescono ad appiattirsi e quindi a passare anche sotto le soglie delle porte. Sono animali notturni e, per questo, è ben difficili vederli. Tuttavia, la loro presenza va debellata il prima possibile.

Topi in casa: rischi e pericoli per la salute

Le infestazioni da topi sono assai pericolose dal punto di vista igienico e sanitario. Se si ha anche il minimo sospetto che qualche ratto circoli per casa, è importante verificarne tempestivamente la presenza . Possono infatti portare problemi anche molto gravi a chi vi abita. I topi sono portatori di parassiti perché tendono a frequentare zone molto sporche e ben poco igieniche. In particolare, potrebbero veicolare e trasmettere all’uomo malattie come la leptospirosi e la salmonella.

Dove si annidano i topi in casa: i segnali che devono farci insospettire

Come già detto, però, è piuttosto difficile vedere “faccia a faccia” uno o più topolini che scorrazzano per casa o nel nostro giardino. Per stanarne la presenza, è opportuno fare attenzione a degli elementi piuttosto importanti e chiaramente rivelatori. Anzitutto, è bene sapere che i topi penetrano facilmente in tutte le abitazioni, specie se al piano terra. Passano attraverso spazi e fessure anche molto stretti, così come attraverso buchi dei muri o condutture esterne. Di giorno, tendono a nascondersi nei luoghi al chiuso, come garage, box auto, cantina, sgabuzzini, mansarde e vani della caldaia. Analizziamo ora alcuni elementi a cui prestare attenzione perché sono chiari indicatori della presenza di qualche topolino.

Presenza di oggetti rosicchiati, anche assi del pavimento;

fori su scatole e confezioni di cibo, come pasta e biscotti;

sentire rumori, come graffi e squittii, durante la notte;

presenza di piccoli escrementi, di colore marrone e simili a chicchi di riso;

avvertire un forte odore pungente (è l’urina dei topi che, decomponendosi, rilascia ammoniaca).

Sarà inoltre bene sapere che, di media, un topo rilascia ogni giorno dai 55 agli 80 escrementi. Ciò è indicativo per capire se in casa nostra c’è solo un topolino o più esemplari, come una famiglia o addirittura una colonia.

Rimedi naturali diversi da trappole e veleni

Una volta scoperto dove si annidano i topi in casa, bisogna passare all’azione per allontanarli. La prima cosa che viene in mente è chiamare una ditta specializzata in disinfestazioni. Inoltre, disseminare ovunque trappole con esche (tipo un pezzo di formaggio) o sostanze velenose. Oltre a questi rimedi, che sono sicuramente efficaci ma anche piuttosto truci, possiamo adottare sistemi più soft. Ci sono molte piante che, tramite la loro profumazione, allontanerebbero i topi. Tra le varie, ricordiamo anche la menta, il basilico, l’alloro e la ruta. I profumi di queste erbe infastidirebbero i topi. Si tratta quindi di rimedi assolutamente naturali che noi possiamo sfruttare in cucina come ottimi insaporitori delle nostre ricette.

Infine, per allontanare i topi, potrebbe essere utile anche spargere per casa un po’ di bicarbonato. Insistendo soprattutto sulle soglie di casa, e quindi in prossimità di porte, finestre e porte-finestre.

Lettura consigliata

Mosche e zanzare voleranno via di corsa da casa, giardino e balcone grazie a questa profumatissima soluzione naturale