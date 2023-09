Perché le penne Montblanc costano così tanto, quali sono le più costose e quelle ideali per un regalo

Le utilizzava Ernest Hemingway per scrivere i suoi appunti, le possiedono attori e uomini d’affari ma anche figure istituzionali. Sarebbero le penne preferite da Barak Obama, attestano uno status symbol e conservano storia e tradizione in tutti i modelli prodotti. Ecco cosa dobbiamo sapere sulle Montblanc.

La Montblanc International GmbH è un marchio noto in tutto il Mondo che produce orologi, gioielli e penne. Fondata ad Amburgo nel 1906 ha come segno distintivo una stella bianca. Il lancio avvenne grazie a Claus-Johannes Voss, Alfred Nehemias e August Eberstein che studiarono una penna con il corpo nero e qualche tratto rosso nel cappuccio. Per questo inizialmente la penna veniva soprannominata Cappuccetto Rosso.

Se ci chiediamo perché le penne Montblanc costano così tanto, la risposta è semplice. Innanzitutto rappresentano uno status symbol, sono sinonimo di bellezza e classe, sono eleganti e la loro forma è unica. Sembrano sigari preziosi, si trovano nelle scrivanie degli uomini d’affari di Wall Street, possederne una significa affermare il proprio successo con sé stessi e con gli altri. Sono qualità che queste penne avranno per sempre, tutti i modelli Montblanc non andranno mai fuori moda.

Sinonimo di personalità

Nel 1924 la Montblanc comincia a utilizzare il marchio Meisterstuck che significa capolavoro. Si adotta la marchiatura 4810 in riferimento all’altezza del Monte Bianco, la definizione di capolavoro viene utilizzata anche all’estero. In Inghilterra e negli Stati Uniti la penna sarà Masterpiece mentre in Francia Chef d’Ouvre.

Nonostante l’era digitale abbia relegato le penne e la scrittura a mano a una posizione secondaria e di rimpiazzo, il marchio non ha avuto cedimenti e crolli. Questo la dice lunga sulla sua importanza, sulla posizione raggiunta nei mercati, solida e incontrastabile, sul gusto delle persone che continuano a desiderarla. Scrivere una lettera d’affari a mano con una Montblanc trasmette rispetto e intimorisce chi riceve la lettera, soprattutto nel mondo degli affari. Ma crea una sensazione di felicità se si tratta di un messaggio sentimentale. Il contenuto della missiva cambia valore e prospettiva. Questa la potenza di una penna che rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo come bene di lusso insuperabile. Per tutte queste ragioni le penne Montblanc costano così tanto.

Perché le penne Montblanc costano così tanto e quali scegliere

Ne esistono di diverse tipologie. Ci sono le stilografiche, quelle a sfera e roller. Il costo varia da 500 euro fino ad arrivare a 7.000 euro. Un altro motivo per cui costano così tanto è dato dai materiali utilizzati per fabbricarle. Metalli preziosi e pietre costose arricchiscono svariati modelli e quando si tratta di edizioni limitate i prezzi schizzano in alto. Ogni anno l’azienda produce un esemplare con tiratura molto limitata dedicata a un mecenate della cultura o dell’arte. Ne vengono create 4810 esemplari a mano con estrema precisione. Un esempio è la Montblanc dedicata a Pavarotti. Il prezzo di questi esemplari può arrivare fino a 50.000 euro.

Un esempio di regalo che si può fare a prezzi accessibili è la Montblanc StarWalker, una penna a sfera che costa circa 300 euro. Tutti i modelli simili a questi sono regali adatti per lauree, diplomi o cresime ed è sicuro che ci facciano fare bella figura. La Montblanc Roller Pix bianca ha un prezzo simile ed è una roller di lusso, può essere un altro bel pensiero. La stilografica Meisterstuck Gold Coated e i modelli simili sono già considerati gioielli. Il costo si aggira sui 600 euro ed è un regalo a cui possiamo pensare se la persona che dobbiamo rendere felice occupa un posto speciale nel nostro cuore.