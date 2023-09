Se voglio comprare un pc Apple Imac mi avvicino al capitale necessario se vendo 1 Lira arancia, 20 Lire Mussolini o 10 Yuan Peacocks?

Vendere un bene che abbiamo in casa per comprarne uno che ci è più utile. Proprio come nelle aziende che utilizzano il libro mastro come guida, anche nelle famiglie entrate e uscite devono essere calibrate. Se compriamo qualcosa è perché abbiamo guadagnato quella somma, se abbiamo bisogno di tecnologia potremmo doverci privare di un oggetto da collezione. Finanziare i nostri desideri nella maniera corretta è fondamentale se vogliamo che i conti alla fine del mese siano esatti.

Ho avuto la fortuna di aver ereditato delle monete ma il mio desiderio è avere l’ultimo Mac della Apple. Rinuncio alle monete e soddisfo la mia necessità di avere in casa tecnologia di ultima generazione. Al giorno d’oggi avere ben chiaro il valore degli oggetti che abbiamo in casa e avere coscienza di quanto costa soddisfare un bisogno è molto importate per evitare difficoltà economiche. Molti collezionisti di monete stanno approfittando di questo momento di grande richiesta per liberarsi delle proprie collezioni impiegando il capitale in altri settori.

Il pc Apple Imac 24 pollici è considerato uno dei prodotti migliori dell’azienda statunitense, curato nei minimi dettagli, ottimo design, grandi prestazioni. Il prezzo è considerato premium perché si trova in vendita nei volantini MediaWorld a 1.299 euro. Come possiamo finanziare l’acquisto vendendo la nostra collezione di monete? Non è necessario venderla tutta. Alcune monete ci aiutano a finanziare parte dell’acquisto rendendo meno gravosa la spesa rimanente.

Valutazioni di qualità

Se voglio comprare un pc Apple Imac e ho in casa 1 Lira arancia potrei avere quasi tutto il capitale che mi serve. Nonostante siano state coniate più di 1 milione di esemplari, queste monete risalgono al 1947 e si trovano in vendita nei siti di aste al prezzo di 1.000 euro circa. Rimarrebbero solo 299 euro da coprire e la spesa restante sarebbe esigua. Si tratta di un ottimo metodo di finanziamento.

Ricordiamoci di far valutare le nostre monete da negozi di numismatica affidabili, di considerare i siti di aste come eBay per individuare i prezzi dei nostri esemplari e realizzare vendite eque. Possiamo scendere con il prezzo di vendita se abbiamo difficoltà a monetizzare, ma sbagliare il prezzo per difetto ci porterebbe invece una perdita netta.

Se voglio comprare un pc Apple Imac cosa posso fare?

Se abbiamo in casa una moneta da 20 Lire del 1945 con il viso di Mussolini in un lato e il fascio littorio dall’altro, siamo in possesso di circa 700 euro. Riusciamo a finanziare il 50% del nostro pc, mentre per il resto possiamo chiedere un finanziamento direttamente nei negozi MediaWorld o simili. Se abbiamo un vecchio pc, questi negozi prevedono un servizio IChange con cui supervalutano l’usato con ulteriori 100 euro. Pagamento e permuta possono avvenire direttamente all’interno del negozio.

Se siamo in possesso di qualche moneta asiatica facciamola valutare bene dal nostro esperto in numismatica. Per esempio, i 10 Yuan Paecocks del 1993 hanno un valore che parte da 490 euro a salire. Stiamo finanziando circa il 40% del nostro acquisto ed è un buon punto di partenza. Queste monete in argento propongono il dipinto cinese del missionario italiano Giuseppe Castiglione e sono molto ricercate dai collezionisti. Vendere un bene per comprarne un altro di cui abbiamo bisogno è uno dei metodi che ci permettono di avere in casa tecnologia moderna senza sgarrare con i conti del mese. Banconote, francobolli, vecchie macchine da cucire o portagioie di valore, sono beni che hanno molto mercato. Il bilancio famigliare va messo sempre al primo posto perché è una priorità autentica. Una piccola rinuncia potrebbe essere il modo più semplice per realizzare i nostri desideri. Riflettiamoci con attenzione.