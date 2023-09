Nel giorno dei conti crollano le quotazioni di FinecoBank: forte movimento ribassista in arrivo?

Con un ribasso di circa il 20%, FinecoBank è la peggiore azione del settore bancario da inizio anno. Eppure dal punto di vista delle trimestrali i conti sono buoni e non si intravedono nubi all’orizzonte. Anche alla chiusura del 7 settembre abbiamo avuto una dimostrazione di come a volte i mercati azionari possono essere contro intuitivi oppure, cosa più probabile, scontano in anticipo quelli che potrebbero essere gli scenari futuri per i conti. D’altra parte, uno dei motti più famosi tra gli operatori di Borsa è “buy the rumors and sell the news”. La società, infatti, ha presentato ottimi dati sulla raccolta gestita, gli analisti hanno intravisto qualche debolezza e il mercato ha punito le quotazioni.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo FinecoBank e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 32%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo. È anche interessante notare che nel peggiore degli scenari la sottovalutazione del titolo è pari a circa il 10%.

Nel giorno dei conti crollano le quotazioni di FinecoBank: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 7 settembre a quota 11,91 €, in ribasso del 5,74% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Era da inizio agosto che non si vedeva un ribasso così profondo. Il problema vero, però, è legato alla rottura del supporto in area 12 €. Un livello che già in passato più volte aveva frenato la discesa delle quotazioni. A questo punto o si assiste a un’immediata riconquista dell’area di supporto appena rotta al ribasso oppure si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

Per una conferma dell’eventuale ripresa del rialzo, però, potrebbe essere decisiva la rottura di area 12,542 €.

