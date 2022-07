Perché l’aria condizionata puzza di aceto e come eliminare il cattivo odore

Durante le giornate di caldo infernale spesso ci salva solo il condizionatore, che sia in casa o in auto. Ma che fare se oltre all’aria fresca esce anche un fastidioso odore di aceto? Vediamo come eliminare la puzza.

Perché esce odore di aceto dal condizionatore di casa

L’aria condizionata è sicuramente un bel sollievo durante le calde giornate estive. Ma può rapidamente trasformarsi in un fastidio se il condizionatore emette cattivi odori. C’è chi avverte una puzza di muffa, di chiuso o di fogna. Ma a volte l’odore è più acre: ad alcuni ricorda quello di piedi, ad altri quello d’aceto. Non è detto che il condizionatore sia rotto o malfunzionante. Generalmente il problema si può risolvere in maniera abbastanza semplice. Ma, prima, capiamone le cause. Innanzitutto, dobbiamo ricordarci che il condizionatore aspira l’aria e poi la riemette nella stanza. C’è dunque la possibilità che i cattivi odori vengano proprio da casa nostra, più che dal condizionatore stesso.

Dunque, anche se abbiamo l’aria condizionata, dobbiamo comunque arieggiare gli ambienti, magari durante le ore più fresche. Una buona regola è ripetere questa operazione almeno una volta al giorno. Se ventilare la casa non basta, è probabile che il problema risieda nel condizionatore. In particolare, quando l’aria puzza di aceto, i responsabili potrebbero essere quasi sicuramente muffa e batteri. Questi proliferano quando trovano condizioni di umidità ideali, ovvero quando la condensa si accumula e ristagna nello split. E se invece il problema riguardasse l’auto?

Le cause della puzza di aceto in auto

Se l’abitacolo della macchina puzza di aceto, non è detto che il colpevole sia l’aria condizionata. All’origine del problema potrebbero esserci altri fattori, come una perdita di gas o liquidi. È dunque una buona idea provare a fare un giro in auto senza aria condizionata e valutare se il cattivo odore compare comunque. Se la puzza si sente lo stesso, è il caso di andare dal meccanico per individuare le cause. Altrimenti, il colpevole è molto probabilmente l’impianto dell’aria condizionata.

Infatti anche in auto la condensa e l’umidità possono accumularsi e causare la proliferazione di muffe e batteri. Inoltre, nel condizionatore dell’auto possono entrare piccoli frammenti di materia organica, provenienti per esempio dalle foglie. Quando questi materiali iniziano a marcire si sente un odore acre nell’abitacolo. Ma adesso che conosciamo le cause dell’odore di aceto, come facciamo a rimediare?

Perché l’aria condizionata puzza di aceto e come eliminare il cattivo odore

Per evitare che l’aria condizionata puzzi di aceto, una corretta manutenzione è fondamentale. Spesso ce ne dimentichiamo, ma i filtri andrebbero puliti circa una volta ogni due settimane. Inoltre, se ormai si sono create muffe e batteri, potrebbe essere necessario pulire anche altre componenti del condizionatore con sgrassatori o prodotti appositi. Tuttavia, prima di lanciarsi in questa operazione, è meglio consultare il manuale d’uso del condizionatore e usare solo i prodotti consigliati. Altrimenti rischiamo di danneggiare le componenti quando le smontiamo o puliamo con detergenti non adatti. Attenzione anche a lasciar asciugare completamente i filtri o altre parti del condizionatore prima di reinserirli nell’impianto. Se ci scordassimo di questo semplice accorgimento, potremmo peggiorare la situazione e causare proprio la muffa e i batteri che volevamo eliminare.

Nel dubbio, potrebbe essere meglio rivolgersi a un esperto per la manutenzione del condizionatore. Stessa regola vale per l’auto: ci sono in commercio prodotti appositi per eliminare i cattivi odori dall’impianto dell’aria condizionata. Tuttavia danno spesso solo una tregua temporanea. Se l’odore persiste è consigliabile portate l’auto dal meccanico, in modo che possa rimuovere eventuale materia organica e muffe. Insomma, ora che sappiamo perché l’aria condizionata puzza di aceto possiamo rimediare facilmente. Nel frattempo è sempre possibile ricorrere alle piante che tengono a bada i cattivi odori.

