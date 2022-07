Nuotare in piscina è un’attività che può piacere molto. Permette di rilassarsi e anche di contrastare il caldo svolgendo uno sport piacevole in acqua. Chi si iscrive in piscina conosce bene il materiale necessario da portare con sé. Nel borsone infatti non dovranno mancare costume, accappatoio, ciabatte, asciugamano, occhialini e cuffia. Quest’ultima, in genere in lattice o silicone, è obbligatoria e non è sempre molto amata. Chi ha i capelli lunghi, infatti, ha difficoltà a indossarla e non la trova molto pratica. La cuffia da piscina, però, è indispensabile perché evita la caduta dei capelli in acqua. Questi, infatti, potrebbero intasare i sistemi di filtraggio.

Trattandosi inoltre di un ambiente frequentato da più persone, sarebbe sgradevole un’acqua contaminata da capelli caduti. Per cui, chi si iscrive in piscina deve tenere conto di mettere la cuffia anche se questo non piace. Quando la nostra nuotata termina, siamo abituati a togliere la cuffia e sciacquarla sotto l’acqua per lavarla. In realtà, al lavaggio della cuffia da piscina andrebbe prestata più attenzione.

Lavare la cuffia da piscina in lattice o silicone con 1 rimedio della nonna

Pochi sanno che togliere la cuffia da piscina e buttarla distrattamente sull’asciugamano potrebbe essere pericoloso. L’asciugamano della piscina può infatti essere un veicolo di trasmissione delle verruche. Per cui, la cuffia capitata accidentalmente qui sopra potrebbe essere un rischio. Perché toccandola, nel caso fosse stata sopra un asciugamano contaminato, potrebbe trasmetterci i funghi delle verruche. Sarebbe quindi ideale disinfettarla accuratamente. Allo scopo, un vecchio rimedio della nonna può tornarci davvero utile.

Disinfettare e pulire la nostra cuffia

Per lavare la cuffia da piscina e disinfettarla basterà preparare una bacinella riempita di acqua a cui aggiungere il succo di mezzo limone e 2 cucchiai di aceto di vino. Dovremo immergere la cuffia in lattice o silicone in questo preparato e lavarla per bene. Successivamente la sciacqueremo abbondantemente con acqua fredda corrente e la lasceremo asciugare. In questo modo, l’azione disinfettante dell’aceto e quella battericida del limone, potrebbero risparmiarci il rischio di infezioni. Se l’odore dell’aceto dovesse dare fastidio, basterà lasciare la cuffia all’aria aperta per un giorno. In questo modo, l’odore andrà a dissolversi. Sarebbe inoltre anche certamente consigliabile disinfettare con cura l’asciugamano usato per la piscina.

Lettura consigliata

Facile pulire e togliere vecchie macchie di sangue secco da tessuti, cuscino e materasso con queste semplici astuzie