Perché la D’Amico è un flop continuo, Rai Due punta su un nuovo talk. Le anticipazioni

Spiace dirlo perché l’impegno c’è tutto ma Ilaria D’Amico sta alla Tv come un frutto maturo al banco di vendita. Più passano i giorni e più rischia. Il suo programma “Che c’è di nuovo”, in onda su Rai Due il giovedì, non decolla. Gli ascolti non sono dalla sua e il dato balza agli occhi soprattutto perché di contro la trasmissione “Belve”, ideato e condotto da Francesca Fragnani, sfonda. Sulla carta sarebbe svantaggiata perché va in onda in seconda serata. Ma la conduttrice è così abile, che vale la pena aspettare davanti la tv.

La D’Amico in caduta libera

Eppure, Ilaria D’Amico ha un curriculum di tutto rispetto e, in verità, i servizi e le idee in campo sono di spessore. Ma non va. E non basta nemmeno portare in studio Morgan e Vittorio Sgarbi per far salire l’asticella. Immaginare una gang o persino una lite non fa gola al pubblico televisivo che sulla trasmissione pare proprio abbassare la serranda. Ci chiediamo perché la D’Amico è un flop continuo e dalla visione delle precedenti puntate balza una criticità.

Le criticità di “Che c’è di nuovo”

Il ritmo della trasmissione è lento. Se avessimo negli studi Celentano direbbe che la Fragnani è rock e la D’amico, appunto, lenta. Il tono di voce è troppo pacato, pare sussurrare anziché utilizzare un timbro deciso, incalzante con voce decisa e volume più alto. Di suo non è sbagliato ma il pubblico non è capace di attendere. Le pause di silenzio di frazioni di secondi sono troppo lunghe per un telespettatore che vive di clic, di frammenti d’informazioni e ritmi asfissianti. I telespettatori corrono a cento all’ora e la D’amico va di prima. I tempi non collimano, sebbene, in sé, Ilaria D’Amico è professionista valida. La Fragnani recupera perché ha una capacità d’incalzare l’interlocutore che pare leggere nei pensieri della gente. Quasi indisponente. Da “belva”, appunto. Ma va benissimo così.

Perché la D’Amico è un flop continuo e Rai Due spinge con un nuovo programma

A parte lo share che è un volo a planare, “Che c’è di nuovo” resite e continua ad andare in onda. Rai Due che dalla scorsa estate lavora a essere la rete di maggior appeal per un target più giovane, stasera piazza Stefano De Martino. Dagli studi Rai di Napoli andrà in onda la prima di “Bar Stella” che si propone di simulare le chiacchiere da bar con ospiti noti o che famosi lo sono stati. Per iniziare ci saranno Francesco Vezzoli e Tommaso Paradiso. Ancora, lo scrittore Maurizio De Giovanni, la cantante Ditonellapiaga e Alessandra Ghisleri. L’auspicio è che il ballerino De Martino possa donare un po’ di ristoro alla seconda rete Rai, dopo la secca della D’Amico. Una bella responsabilità.